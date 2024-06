El Covisa a punt pel primer assalt per ser de segona

Les agradables temperatures del Cap de La Nau han estat hostes de luxe de l'expedició del Covisa Manresa. Una sensació agradable que l'equip dirigit per Paco Cachinero espera

conservar fins demà a les 12.30 h. quan disputaran el primer assalt de la darrera fase per assolir l'ascens a segona categoria nacional. L'alegria i emoció dels jugadors i cos tècnic

han amenitzat un llarg viatge fins a l'hotel Barceló, on passaran la nit prèvia a l'enfrontament.

Plantilla i "staff" han pogut gaudir al 100 % del menú esportiu del dia, perquè tant el primer partit de la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala, com l'estrena de la selecció de futbol

nacional a l'Eurocopa, s'han començat a disputar encara dins del bus, però es podien seguir en retransmissió en línia. L'esperada pausa pel dinar ha coincidit amb el trepidant final entre el Pozo Múrcia i el Jimbee Cartagena. Un partit que s'han endut els cartageners, ja que els col·legiats han determinat que el darrer gol dels murcians era fora de temps.

Amb més passió i nervis s'ha viscut l'estrena de la selecció estatal a l'Eurocopa. La zona posterior del bus vibrava cada vegada que els de Luis de la Fuente s'aproximaven amb una

mica de perill a la porteria que defensava Dominic Livakovic. El destí ha estat capritxós i ha fet coincidir a l'espai temporal el primer gol de la selecció amb el moment d'arribada a la

població alacantina. L'èxtasi s'ha desfermat entre els jugadors. I només el segon gol, gairebé consecutiu, ha pogut igualar l'alegria del moment.

Els partits com els de demà no només es guanyen sobre la pista. La bona sintonia entre jugadors i cos tècnic és un d’aquells intangibles que diferencien un bon equip d’un equip

exitós. Un conjunt d’elements molt present entre tots els membres de l’equip. De fet, a tant arriba aquesta bona relació que els jugadors ja han avisat a Cachinero que, si el resultat de

demà és positiu ho tindrà complicat per escapar-se d’una merescuda remullada a la piscina de l’hotel.

Una cinquantena d’aficionats seran a La Nucia

Al voltant d’una cinquantena de seguidors del Covisa Manresa seran al pavelló de La Nucia per a donar suport al seu equip en l’hora de la veritat. L’objectiu de la temporada era

convertir-se en equip de Segona Divisió Nacional, i la magnífica temporada realitzada pels jugadors de l’equip manresà els ha deixat en posició ideal. Una temporada excepcional que

ha motivat al club a habilitar un autobús que gairebé ha omplert, amb l’objectiu de facilitar el desplaçament dels seus seguidors fins a terres alacantines.

Després de superar, primer al Picassent i després al Tenerife Iberia Toscal, els de Paco Cachinero es juguen l’ascens davant d’un vell conegut: l’Sporting La Nucia. Una

circumstància que fins al curs passat hagués estat impossible, ja que les normes del sorteig impossibilitaven que es creuessin equips del mateix grup a la fase regular. Així doncs, els de la capital del Bages jugaran demà el tercer partit d’aquesta temporada contra els alacantins, l’equip amb qui van pugnar fins a la darrera jornada per a convertir-se en campions de lliga, superant-los per un total de 2 punts, 72 pels manresans i 70 pels alacantins.

Quant als enfrontaments directes entre tots dos equips, dues cares d’una mateixa moneda. El partit d’anada, a La Nucia, els alacantins es van fer forts al seu feu i van aprofitar la baixa per lesió dels dues tanques del conjunt manresà. El matx es va saldar amb un enganyós 7-4 que no demostra el bon nivell mostrat pels de Cachinero, davant d’un equip fet per a assolir l’ascens amb garanties. La tornada, al Pujolet, va tenir un color totalment diferent. El lideratge i el premi de ser campions de lliga passava per a derrotar els alacantins, i els de la capital del Bages no van fallar. Curiosament, el resultat del partit va ser el mateix que el de l’anada, 7-4, però en aquesta ocasió, amb tota la plantilla manresana disponible per a

disputar l’enfrontament.

El partit decisiu es disputarà al Pujolet. Un feu que els ha donat molt de suport durant tota la temporada, i especialment en la primera ronda d’aquest play-off d’ascens. Un partit que els enfrontava al Picassent, i que es va decidir a la pròrroga.