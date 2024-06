El Berga cau i haurà de remuntar a Torelló (0-2)

El Berga va caure (0-2) a casa enfront del Torelló en l’anada del play-off i es complica les possibilitats d’ascendir a Primera Catalana. Els torellonencs van ser capaços d’avançar-se en una primera meitat igualada i imposar-se a l’inici del segon temps, mentre que els locals, animats per la nombrosa afició, no van aconseguir transformar en gol cap de les múltiples ocasions que van tenir en l'última mitja hora, on van ser clarament superiors. Amb aquest marcador, els berguedans hauran d’aconseguir capgirar el resultat en la tornada, que es disputarà dissabte que ve al municipi osonenc.

Els primers minuts de l’enfrontament van ser dominats pel conjunt de Pau Morral, que feia una pressió alta sobre l’equip osonenc i tenia la majoria de la possessió. Així i tot, els locals van patir per tenir ocasions gràcies a la bona defensa de l’equip visitant. Al minut nou del partit, els torellonencs van anotar el primer gol del matx gràcies a un bon contraatac col·lectiu, que va enganxar amb el peu canviat la defensa local, que va ser incapaç de replegar a temps. Pol Coll va trobar-se sol davant del porter i va definir per sobre Sánchez.

Els següents minuts van ser de breu domini visitant, que va aprofitar l’embranzida davant un conjunt local abatut pel gol rebut. Al cap de pocs minuts, però, els blanc-i-vermells van reaccionar i, passat el quart d’hora de joc, van tenir una ocasió clara, però la pilota no va trobar rematador en una jugada travada i va acabar en córner. Cinc minuts després, una altra jugada vertical del Torelló es convertia en una ocasió clara, però el xut sortia fregant el pal.

El partit estava igualat i cap dels dos equips s’acabava d’imposar. Al minut 33, els berguedans van gaudir d’una acció perillosa en un remat d’una falta lateral que va marxar pel lateral de la xarxa visitant. Quatre minuts després, ja amb el partit molt menys controlat i ple de jugades verticals, els locals van tenir de nou una altra rematada provinent d’una falta que va acabar en córner. Durant la resta de la primera meitat, el partit no va tenir dominador i, tot i que ambdós equips van tenir alguna tímida arribada, cap va anotar.

La segona meitat va caure cap al cantó visitant, que va tenir molta més intensitat i va tenir la pilota. Només al primer minut de la represa, els osonencs van tenir una ocasió que va rebotar al pal, però va ser invalidada per fora de joc. Els locals patien per tenir la possessió i no arribaven a tres quarts de camp, mentre que els visitants tenien aproximacions de perill. Al minut 55, un jugador visitant va caure a l’àrea, però el col·legiat va dictaminar que havia simulat i li va ensenyar la targeta groga. Cinc minuts després, els osonencs tenien una doble ocasió de gol que no entraven gràcies a la defensa local. Els locals s’aproximaven tímidament, però els visitants tenien les millors ocasions.

Al minut 64, l’osonenc Coll va fer una conducció per la banda i va deixar la pilota a Eloi Florido, que es va desfer del seu marcador i va definir a la perfecció al pal llarg per fer el 0-2. Això va despertar els berguedans, que van llançar-se a l’atac davant un equip visitant que es conformava amb el resultat i va adoptar una posició més defensiva, a l’espera d’un contraatac. Els locals van començar a gaudir d’aproximacions que cada vegada eren més perilloses.

Quan faltaven dotze minuts pel final del temps reglamentari, els locals van estar a punt d’escurçar distàncies gràcies a un llançament de córner que gairebé acaba a l’interior de la porteria. Tres minuts més tard, Eric Santmartí va tenir un u contra u davant del porter que Torrejón va salvar miraculosament i, al minut 83, Ivan Cáceres va rematar un rebuig de volea que va acabar a les mans del porter.

Tres minuts més tard, els locals tornaven a tenir una acció clara amb una pilota aturada que ningú aconseguia rematar, i dos minuts més tard, Ramon Artigas va estar a punt de rematar una bona centrada, però el porter hi va intervenir. En els millors moments del Berga, i quan tot feia pensar que els locals retallarien distàncies, el Torelló va tenir una gran ocasió per sentenciar l’eliminatòria que Sánchez va aturar quan el davanter local estava completament sol.

Els darrers minuts van ser frenètics, ja que el Berga es resistia a acabar el partit sense anotar i el Torelló aprofitava qualsevol opció per sortir i intentar contraatacar, però, tot i que els locals van ser qui van tenir les millors opcions, el marcador no es va moure i el Berga haurà de remuntar dissabte que ve a Torelló.