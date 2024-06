L'Espanyol cau per la mínima i se salva d'un desastre (1-0)

L'Espanyol ha perdut a Oviedo però podia haver estat pitjor. L'1-0 final provoca que l'equip català hagi de guanyar el partit de diumenge que ve a casa, ni que sigui per un gol, després de pròrroga, per pujar a Primera. I hauria pogut ser pitjor, ja que el VAR ha anul·lat el segon gol asturià quan tothom ja el celebrava. Fluix partit i resultat advers que caldrà capgirar a l'Stage Front Stadium.

Els blanc-i-blaus havien de sufocar a l'inici el gran ambient del Nou Tartiere arraconant l'Oviedo cap al seu camp i fent que no hi hagués perill davant de la seva porteria. I ho van fer força bé. Els asturians trobaven dificultats per sortir i, a més, al minut 3, Jofre Carreras ha estat a punt d'inaugurar el marcador amb un xut creuat que ha anat a fora per poc.

Semblava que l'equip de Manolo González ho tenia tot ben controlat, però en una contra ha estat a punt de marcar l'Oviedo, quan Alemao ha entrat per l'esquerra i ha demanat penal per una entrada de Calero, que l'ha molestat el suficient, de manera legal, perquè no pogués rematar bé.

El duel s'ha convertit en una anada i tornada constant. Tot i que semblava que les arribades de l'Espanyol prometien més, han estat els locals els que han pogut marcar en una centrada de Paulino que no ha trobat rematador. El mateix davanter s'ha lesionat i ha deixat el lloc a Dubasin abans d'un tram final amb una sola arribada, un xut a fora de Seoane.

La segona part ha estat totalment local i, a més, els canvis no han ajudat. Manolo González ha volgut posar tres centrals per igualar els atacants de l'Oviedo i s'ha aculat. A més, en una falta evitable l'Óscar Gil, Colombatto l'ha penjada, el sallentí Joan Garcia se l'ha tret de sobre per evitar caure a dins de la porteria amb ella, però Alemao ha enviat el rebuig a la xarxa.

I poc després ha arribat el segon, en una altra transició amb centrada de Dubasin i rematada en planxa de Masca. Per sort, el portuguès estava en fora de joc per molt poc. L'Oviedo s'ha conformat amb l'1-0 i l'Espanyol, fins al final, ha mirat de no prendre més mal.