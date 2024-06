La centenària història del Centre Excursionista Montserrat es desplega per les pàgines d’un llibre que vol fer justícia a totes aquelles persones que han anat construint, any rere any, la biografia d’una de les entitats de més relleu de la Catalunya Central. Com escriu la presidenta Roser Rojo, «són 100 anys d’història que abasten àmbits molt diversos, des de l’activitat esportiva fins a la nacional, passant per la lúdica i la patrimonial». Moltes tecles que han quedat ben tocades en un volum que signa Francesc Roma i Casanovas, firma acreditada en el camp de la historiografia excursionista del país, i on també hi ha els testimonis en primera persona de muntanyencs de la talla de Jordi Camprubí i David Palmada i de l’historiador Jordi Pons, tots ells socis del Montserrat.

El centre es va fundar el 1922 tot i que la data té la seva intrahistòria. Dos anys abans, concretament el 22 d’agost de 1920, tal com exposa Roma en el seu relat, es va crear el Grup Excursionista Manresà -feia quinze anys que ja existia a la ciutat el C.E. Comarca del Bages- presidit per Valentí Vallès. Poques setmanes després, arran de la trobada amb el Grup Excursionista Montserrat de Terrassa i la bona harmonia que es va generar, els bagencs van canviar el seu nom pel de Grup Excursionista Montserrat de Manresa, i ambdues entitats van quedar vinculades. Abans d’arribar al 9 d’abril del 1922, data oficial de la inauguració del CEM, encara cal consignar que el grup es va integrar al CECB entre el 6 de març del 1921 i l’1 de gener del 1922. Tres dies després, l’assemblea va decretar la fi del nom que tenia l’associació fins aleshores i es va constituir el Centre Excursionista Montserrat.

Cent anys donen per a molt, com queda reflectit en el volum editat per Ignasi Torras, de la firma Edito. El treball de coordinació del projecte realitzat per Marcantoni Malagarriga i la recerca gràfica i documental de Joan Closas i Carles Casado han fet possible un llibre que, també a través de la imatge, mostra l’evolució de l’associacionisme català a través del cas particular d’una entitat de dimensió local.

La vocació cultural i científica de les agrupacions excursionistes, la catalanitat, la creació de seccions, la incorporació de les dones a l’activitat a la natura, el salvament de patrimoni durant la guerra, les dificultats en la dictadura, ... són aspectes de la història del Montserrat que també trobem en el paisatge de l’associacionisme català en diferents moments del segle XX. Com l’auge de les sortides escolars a les estacions d’esquí o el progressiu envelliment de les directives i les seccions per la falta de relleu generacional, sobretot en els darrers temps en els que la tecnologia digital ha passat a fer tasques que abans requerien la logística d’un club.

El Montserrat sempre ha escoltat el batec de la ciutat i ha participat en la seva vida social. Com a anècdota cal explicar que els qui vagin al proper Correfoc es fixin en la bèstia anomenada Nas de Jutge: és el drac que la secció de Muntanya del CEMva presentar a la primera edició de la festa, reciclant una figura que havien creat per a un carnestoltes.

La construcció i les vicissituds viscudes pel xalet erigit el 1933 als Rasos de Peguera, les grans expedicions internacionals i la professionalització de la muntanya són altres qüestions que expliquen el viatge d’un centre excursionista que ha superat el centenari en plena vigència i sabent-se adaptar als nous temps.