Olesa Montserrat viu la cursa del Foc més participada

La Cursa del Foc d'Olesa de Montserrat ha tingut una participació de rècord, més de 900 corredors. Els organitzadors han valorat especialment aquesta dada i l'esforç que han fet per tenir una cursa més inclusiva. Pel que fa a la competició, s'han fet curses de 5 i 10 quilòmetres.

En la distància curta, en categoria masculina, els cinc primers han estat Marc Bartolí (15'42''), David Campo, a dos segons, Daniel Campo, Àlex Ferrero i Joseph Frederick. En la competició femenina d'aquesta distància, la primera atleta ha estat Aida Padilla (18'47''), seguida d'Anna Orozco, Neus Gutiérrez, Clàudia Gullí i Helena Guillou.

Arriba a meta de la categoria masculina / CAO

Arribada a meta de la primera classificada femenina / CAO

L'esdeveniment ha destacat per l'ambient "esportiu i familiar", segons han explicat fonts de l'organització, que han destacat especialment el creixement d'esportistes femenines. Han pres part de les curses 107 dones en els 5 km.

En els 10 km s'ha imposat Carles Montllor (31'47''). L'han seguit Xavi Tomasa, Genís Fernández, Víctor Rodríguez i Abel Ortega. I pel que fa a la cursa de llarga distància femenina, s'han endut la victòria Mireia Riba (39'31''), Annabel Garcia, Ivan Navas, Linda Arnott i Sònia Gordillo.

Una família arribant a meta / CAO

L'edició d'aquest any, per primera vegada ha incorporat una cursa de nadons sub 5 anys i diverses categories de curses adaptades. Ha estat un esforç per tenir una cursa més inclusiva i diversa pel que fa als participants.

Un moment de la cursa / CAO

Fonts del Club Atlètic Olesa ha destacat l'esforç per fer que la cursa s'adapti a tothom i que totes les persones que hi participin s'hi puguin sentir bé. I han destacat que "des dels més petits fins als corredors més experimentats. L'entusiasme i la participació han creat un ambient festiu que ha fet d'aquest cap de setmana una experiència inoblidable".