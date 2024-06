Passió per la Fórmula 1 a la 'fan zone' de plaça de Catalunya: "Estic flipant"

La passió per la Fórmula 1 es fa notar amb força aquests dies a la 'fan zone' instal·lada a la plaça de Catalunya de Barcelona. Quan falta una setmana pel Gran Premi al Circuit de Catalunya –del 21 al 23 de juny-, la capital catalana escalfa motors amb un 'village' molt complet amb parades de gastronomia, música en viu, simuladors d'última generació, diversos monoplaces amb els quals fotografiar-se i botigues on comprar marxandatge de la F1. "Estic flipant. Tenia moltes ganes de veure un cotxe en viu i aquest Red Bull del 2017 és una bogeria. Les rodes són gegants, això no es veu des de la tele", ha explicat en Mario Barba, de 13 anys i un gran aficionat vingut de Sant Boi de Llobregat acompanyat pels pares i el seu germà Daniel.

"Em vaig enganxar a la Fórmula 1 l'any 2021 en l'última carrera a Abu Dhabi i amb la lluita entre Verstappen i Hamilton", ha comentat Barba. "És una passada que ens puguem reunir aquí tots els fans de l'F1", ha recalcat el jove aficionat de Sant Boi, que espera poder treballar en un futur al 'Gran Circ'. "M'agradaria molt. Vull fer enginyeria mecànica quan arribi a la universitat, però de moment estic veient tots els grans premis a casa", ha assenyalat en Mario Barba. "Jo sóc aficionat des dels 2 anys, quan el pare s'asseia al sofà davant la tele per veure la carrera i em quedava amb ell", ha recordat en Daniel Barba, de 20 anys, que s'haurà de conformar amb aquesta visita al Barcelona Fan Festival i el 'road show' de dimecres al passeig de Gràcia.

"Sóc fan des dels 6-7 anys, de l'època de Senna"

"Volíem agafar entrades pel Gran Premi de diumenge a Montmeló, però les de 'pelouse' es van esgotar ràpidament. Ho haurem de deixar per l'any vinent", s'ha resignat un dels germans Barba. Més afortunat és l'Alirio Villanueva, amb entrades pel GP i just acabat de sortir del simulador de la Fórmula 1. "L'experiència ha estat genial, molt divertida i més podent-la compartir amb la família", ha valorat Villanueva, resident a Barcelona. "He quedat en quart lloc, que no està malament", ha puntualitzat l'aficionat, que també espera gaudir dels monoplaces exposats al Fan Festival de plaça de Catalunya. "El millor és que sigui al centre de Barcelona i l'exhibició de dimecres al passeig de Gràcia", ha apuntat Villanueva.

"Sóc fan de la Fórmula 1 des dels 6-7 anys, de l'època d'Ayrton Senna. Tinc la mateixa il·lusió, però ara em fixo més amb els enginyers que els pilots", ha ironitzat l'aficionat barceloní. "Aquesta 'fan zone' és una bona oportunitat per copsar l'ambient ja que no he anat mai al Circuit de Catalunya", ha afegit la Pilar Busquets. "Alguna carrera miro per la televisió i m'agrada veure com els nens gaudeixen de l'experiència", ha assegurat Busquets, que ha hagut 'd'arrossegar' diverses amigues a la plaça de Catalunya. Segons dades de l'organització, la jornada inaugural va comptar amb més de 8.000 persones i ja hi ha fins a 65.000 reserves –gratuïtes- per als vuit dies de funcionament del F1 Barcelona Fan Festival.