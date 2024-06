Disset podis més per tancar uns grans catalans a Manresa

La segona jornada dels Campionats de Catalunya absoluts i sub-23 que s’han disputat a Manresa van seguir ahir el camí de la primera, disputada dissabte. Ahir va ser un gran dia per molts atletes de casa nostra i set medalles d’or, quatre de plata i sis de bronze, van completar les quinze medalles aconseguides dissabte.

El saltador santfruitosenc de l’Avinent Jan Díaz, medalla de bronze, davant de la graderia plena de l’estadi | JORDI BIEL / TON BADIA LLORET

Ha estat un gran cap de setmana per als clubs com l’Avinent Manresa i el Club Igualada Petromiralles-Aigua de Rigat, però també per a competidors de casa nostra que participen en d’altres clubs. En aquest sentit, el València, el Barça i l’Intec-Zoiti aragonès també n’han sortit beneficiats.

En els 400m no hi va haver sorpresa i Laura Bou, de l’Avinent Manresa, va aconseguir la primera posició (54.10). Tot i començar molt destacada, va veure com en els últims metres l’atleta de Les Celtiberes de Sòria, Carmen Sánchez, li retallava l’avantatge de manera considerable. Finalment, la de l’Avinent va aguantar el tipus i va acabar per imposar-se. En aquesta mateixa prova, Xènia Pubill i Oriol Vergés, tots dos del Manresa, van seguir un camí molt similar. Ella, que havia quedat en primera posició en la primera de les dues finals, va assolir el bronze en categoria sub-23, amb un temps de 58.48. Ell, va aconseguir el bronze sub-23 després de quedar segon en la final B.

Meritxell Tarragó, de l’Avinent Manresa, va aconseguir la medalla de plata en els 400m tanques amb un temps d’1:01.38. Tarragó, havia començat l’última recta en tercera posició, però va ser capaç de retallar la distància que la separava del subcampionat i va imposar-s’hi amb un marge de vint-i-una dècimes de segon.

En llançament de disc, Daniela Fernández de Haro, l’atleta olesana del València Club d’Atletisme, va aconseguir imposar-se, com era d’esperar, amb 50.20. La diferència amb la segona classificada va ser de gairebé vuit metres. Aquesta victòria, va suposar la segona medalla d’or particular de Fernández de Haro. La primera la va assolir dissabte en el llançament de pes. En categoria masculina tampoc van saltar les alarmes. Aleix Camats, del Club Atlètic Igualada, va aconseguir l’or, amb un millor llançament de 52.81. En aquesta mateixa disciplina també hi va participar Montserrat Montañés, de l’Avinent, que va fer vuitena. Va tenir més sort en el martell, que va fer tercera (55.06). També era la seva segona medalla. La primera, de plata, en pes. Pau Santanach, de l’Avinent, va aconseguir el bronze en llançament de pes, en categoria sub-23 (11.14).

En mig fons, en la prova dels 5.000m, la tortosina Mireia Guarner, de l’Avinent Manresa, es va endur l’or amb un temps de 17:13.18 i amb un marge considerable sobre la segona classificada. En els 1500m, hi va participar Esther Guerrero, l’atleta olímpica i quarta en els Campionats d’Europa celebrats aquesta mateixa setmana, del New Balance, que va quedar en primera posició (4:21.38). També hi va participar la seva germana, Marina Guerrero, de l’Avinent, que va provar de mantenir el ritme poderós de l’Esther i va retirar-se abans d’hora. Del Club Atlètic Igualada, Anna Torres, es va endur la medalla de plata en categoria sub-23, amb 4:35.79.

Grans relleus

Els relleus van ser especialment bons per l’Avinent Manresa, sobretot els femenins de 400m, on les atletes Xènia Pubill, Maria Salabert, Meritxell Tarragó i Queralt Vallbona, van fer una actuació estel·lar. De començar terceres i lluitar per mantenir la posició, a aconseguir la medalla d’or en els últims instants, per una diferència mínima (3:52.04). En els masculins, també de 400m, Jan Pol Catot, Biel Cirujeda, Arnau Pujols i Oriol Vergés, van seguir la mateixa estratègia que les seves companyes. Una remuntada espectacular en l’últim relleu que els va dur de la quarta, a la segona posició. En els de 100m, els de l’Avinent van aconseguir un meritós quart lloc (42.78). I en aquesta mateixa prova, el Cornellà Atlètic va aconseguir superar els rècords dels Campionats (40.74). En els femenins de 100m, les atletes de l’Agrupa Catalunya, van batre el rècord de Catalunya, amb una marca de 46.15.

En salts, l’atleta manresana del Barça, Mònica Clemente, que sosté el rècord de Catalunya i el dels Campionats en perxa, va complir amb les expectatives i es va endur la medalla d’or amb un millor salt de 4.20. En alçada, l’igualadí Edu Fàbregas, es va imposar fent un grandíssim campionat. Va superar la seva marca de 2.07 i va saltar els 2.12, al segon intent. Marc Sánchez, del CAI, va proclamar-se subcampió, també amb 2.12. En llargada, Jan Díaz, de l’Avinent, va acabar finalment en tercera posició absoluta i segona sub-23, amb un millor salt de 7.47. Díaz, va veure com, en l’última opció, Joan Gea, aconseguia un 7.48 que li treia la plata. Oriol Castells, del CAI, també es va veure perjudicat pel salt de Gea i va acabar en quarta posició (7.45). I en llargada femenina, Marta Galló, de l’Avinent, va fer tercera classificada en categoria sub-23 (5.59). n