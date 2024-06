Afectacions de l'exhibició d'F1 a Barcelona: l'Ajuntament demana evitar desplaçaments pel centre

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat evitar el centre de la ciutat si no és estrictament necessari des d'aquesta tarda, per l'inici de les afectacions a la mobilitat per l'exhibició de Fórmula 1. A partir de les 16.00 hores, els vehicles no podran circular per l'àmbit més proper a la plaça de Catalunya. Les restriccions augmentaran a partir de les 22.00 hores i arribaran al màxim aquest dimecres. El director de Mobilitat del consistori, Adrià Gomila, ha assegurat que la ciutat està preparada per acollir l'esdeveniment però ha reconegut que la gran "incertesa" és l'afluència que finalment hi haurà. Per això, ha recomanat evitar els desplaçaments entre Urgell i passeig Sant Joan i ha plantejat optar per les Rondes.

A partir de les 16.00 hores d'aquest dimarts els vehicles no podran circular per la Ronda Santa Pere i la ronda Universitat entre Pau Claris i Rambla Catalunya, tampoc a la banda Besòs i la calçada muntanya de plaça Catalunya, al Passeig de Gràcia entre plaça Catalunya i la Gran Via ni per Casp, entre passeig de Gràcia i Pau Claris. A les 22.00 hores s'hi sumarà el tall de passeig de Gràcia entre Gran Via i Aragó.

L'endemà a les onze del matí s'hi sumarà el tall de Gran Via, Diputació i Consell de Cent entre Rambla Catalunya i Pau Claris en tots els casos. A partir de les 11:00 hores, les principals recomanacions per aquelles persones que es desplacin en vehicle privat durant el matí seran evitar agafar la Gran Via des de la plaça d’Espanya i buscar vies alternatives en direcció Besòs. En direcció Llobregat es recomana no circular ni per la Ronda Sant Pere ni pel carrer de la Diputació en l’àmbit central de la ciutat. El carrer del Consell de Cent restarà tallat a Balmes i els vehicles s’hauran de desviar per aquesta via en sentit mar.

Gomila ha afirmat que l'alternativa en cotxe poden ser les Rondes. En ser preguntat sobre la saturació que ja viuen aquestes vies en l'hora punta dels dies laborables, ha apuntat que el que pot passar és que s'allargui aquesta hora punta.

Pel que fa als vianants, les afectacions seran a partir de les 15.00 hores de dimecres, quan no es podrà creuar el passeig de Gràcia entre plaça de Catalunya i Aragó. Aquelles persones que necessitin desplaçar-se tant en direcció Besòs com en direcció Llobregat hauran d’anar a buscar el creuament a la Ronda Sant Pere o bé pujar fins al carrer d’Aragó. A partir de les 20.00 hores, i de manera gradual, començaran a retirar-se les restriccions de pas als vianants.

Gomila ha defensat que s'ha preparat un dispositiu de mobilitat per minimitzar al màxim les afectacions que l'exhibició pugui tenir a la ciutat. En aquest sentit, ha dit que durant l'any Barcelona ja acull altres grans esdeveniments, obres o manifestacions, algunes no comunicades, que afecten la mobilitat. A més, ha destacat que s'està intentant donar la màxima informació possible perquè tothom conegui quina serà la realitat al centre de Barcelona i en base això planegi els seus desplaçaments.

Transport públic i aparcaments afectats

Més enllà del vehicle privat i els vianants, l'acte afectarà també el transport públic i l'accés als aparcaments.

En primer lloc, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà el servei de metro dimecres a la tarda, quan es preveu que hi hagi més afluència d’usuaris. Es posaran més trens a les línies convencionals (L1, L2, L3 i L4) hi haurà fins a un 15% més d’oferta respecte del servei habitual de dia laborable. Hi haurà també regulació de fluxos a les estacions més properes al passeig de Gràcia.

Pel que fa al bus, a partir de les 16.00 hores d'aquest dimecres les línies D50, H16, V15,19, 22, 24, 52, 54, 55, 67 i les dues rutes del Barcelona Bus Turístic circularan desviades per itineraris alternatius al seu pas pel centre de la ciutat. Demà s'hi sumaran l'H12, lX1 i la 7, que també circularan desviades.

Per últim, els pas de vehicles que hagin d'anar aparcaments o a hotels estarà permès fins dimecres a les 15.00 hores, quan es tallarà i ja no es reobrirà fins a les 23.00 hores.

En el cas de la distribució de mercaderies, els vehicles de repartiment també podran seguir entrant a l’àmbit de l’exhibició fins a les 15.00 hores. Posteriorment, l’accés quedarà tallat fins a les 23:00 hores. A partir de les 15.00 hores les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal tampoc podran circular pel passeig de Gràcia fins a les 23.00 hores.