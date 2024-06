L'Avinent Manresa "satisfet" per l'organització dels Campionats de Catalunya i els "èxits" assolits

El Club Atlètic Manresa va assumir en dos caps de setmana consecutius l’organització a les pistes municipal del Congost del Campionat de Catalunya de Proves Combinades de la categoria Sub-16 fins a l’Absoluta el 8 i 9 de juny i el Campionat de Catalunya Absolut i Sub-23 el 15 i 16. N’han sortit cansats, però «molt satisfets del resultat final».

La directora tècnica de l’Avinent Manresa, Eulàlia Torrescasana, va explicar a Regió7 que «aquests dos caps de setmana consecutius de Campionats de Catalunya a l’estadi del Congost han fet palès la gran capacitat organitzativa que té el club, com ja hem anat demostrant any rere any amb l’organització de la Cursa Urbana de Manresa i d’altres esdeveniments».

Però va advertir, que «ha suposat un gran esforç, tant personal com econòmic» i que aquests esforços són «difícils de mantenir sense els suports oportuns de les institucions». Per a Torrescasana, aquest tipus d’esdeveniments «són impossibles d’assumir de forma continuada, pel que suposa econòmicament i personalment».

Tant el Campionat de Proves Combinades com l’Absolut i Sub-23 han format part del calendari de l’Ajuntament de Manresa per celebrar la Ciutat Europea de l’Esport 2024.

Un èxit de 20 medalles

Si la valoració pel que fa a l’organització dels dos campionats de manera consecutiva és satisfactòria, també ho és per a Torrescasana la collita de medalles obtinguda. En el Campionat de Catalunya celebrat aquest cap de setmana, els atletes de l’Avinent Manresa van sumar un total de 20 medalles, 11 en l’Absolut i 9 en el Sub-23. «Un nou èxit esportiu dels nostres atletes», va valorar la directora tècnica del club.

En el còmput global, els resultats individuals van situar l’Avinent Manresa en la cinquena posició en el Campionat de Catalunya Absolut, de 58 equips participants, i en la quarta posició en el Sub-23, de 51 equips participants.

«Els resultats obtinguts pels nostres atletes aquest cap de setmana, amb moltes marques personals, un rècord de club i moltes millores en les marques de la temporada, tant dels absoluts com dels Sub-23, ens fan afrontar la recta final de la temporada de manera positiva i amb expectatives excel·lents», va afirmar Torrescasana.

En aquesta «recta final» de la temporada, els atletes de l’Avinent Manresa que n’han aconseguit la mínima, competiran en els Campionats d’Espanya Absolut (11 atletes), el Sub-23 (7), el Sub-20 (9), el Sub-18 (5) i el Sub-16 (2). El nombre d’atletes amb mínima per a les categories Sub-16 i Sub-20 encara podrien incrementar-se, atès que falten per disputar-se’n els de Catalunya.

A més, hi ha dos atletes de l’Avinent que també tenen feta la marca mínima exigida per poder participar en el Mundial Sub-20 que es disputarà al mes del 27 al 31 d’agost a Lima (Peru). Es tracta de la saltadora Ona Bonet i del perxista Martí Serra. «De moment, tenim aquests dos atletes amb mínima, però s’ha d’esperar a la selecció final» que en faci la Federació Espanyola.

I, és clar, en aquesta «recta final» també «hi haurà participació manresana als Jocs Olímpics de París, amb la Meritxell Soler», no es va oblidar de recordar amb orgull la directora tècnica del Club Atlètic.

Repòquer de títols

De les 11 medalles sumades en la categoria absoluta, n’hi va haver 5 d’or. Van ser les guanyades per la saltadora Ona Bonet (1,85 m), que es va imposar amb una gran distància respecte de les seves acompanyants al podi, de l’obstaculista Marina Guerrero que va sumar el seu 8è títol català en els 3.000 obstacles (10’38’’19), de la corredora Laura Bou en els 400 m ll (54’’10), de la fondista de Tortosa Mireia Guarner en els 5.000 m (17’13’’18) i del relleu 4x400 m femení format per Xènia Pubill, Maria Salabert, Meritxell Tarragó i Queralt Vallbona (3’52’’04).

Les 6 restants van ser 3 de plata i 3 de bronze. Els subcampions van ser la tanquista Meritxell Tarragó a la final del 400 m t (1’01’’38, millor marca personal), la llançadora Montserrat Montañés en Pes (12,27 m) i del relleu 4x400 m masculí format per Jan Pol Catot, Biel Cirujeda, Arnau Pujols i Oriol Vergés (3’15’’15, rècord absolut del CAM).

I els bronzes van ser per a Montserrat Montañés en martell (55,06 m), per al tanquista Biel Salas en 110 m t (14’’31) i per al saltador Jan Diaz a la llargada (7,47 m).

A la categoria Sub-23, els atletes de l’Avinent va fer-se amb 9 podis.

Or per a Aisha Mariche en Javelina (40,30 m, millor marca personal).

Dues plates per a Biel Salas en 110 m t i Jan Diaz en llargada (7,47 m).

I sis bronzes per a Marta Galló en llargada (5,59 m), Oriol Vergés en 400 m (48’’,39, millor marca personal), Xènia Pubill en 400 m (58’’48), Biel Diaz en 110 m t (14’’46), Arnau Roig en 100 mll (10’’98) i Pau Santanach en pes (11,14 m). n