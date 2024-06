Robert Martínez: "Tenim un gran equip, un grup per disfrutar moltíssim"

Portugal va ser la primera selecció a classificar-se. Espera ser l’última en marxar?

Seria l’ideal. Els primers passos van ser per classificar-nos. Les 10 victòries només ens donen dret als tres partits a la fase final. Va ser molt bo poder adaptar la nostra manera de treballar mentre guanyàvem.

Com preveu que li jugaran a Portugal?

A la República Txeca li agrada arriscar, defensar molt amunt, és molt competitiva, amb experiència però amb talent nou. Ens jugarà cara a cara. Turquia ha trobat una barreja molt interessant amb un entrenador molt metodològic de l’escola italiana i el caràcter i talent emocional que distingeix el futbol turc, amb joves que despunten i jugadors assentats. I Geòrgia em recorda Panamà en el Mundial 2018: és molt perillós jugar contra un equip nou, que viu una lluna de mel sense cap aspecte negatiu que l’afecti i té un jugador espectacular com Kvaratskhelia.

Haver sigut la primera posa Portugal entre les favorites, aquesta etiqueta tan fàcil d’atribuir?

Millor això que patir una crítica forta. Ens falta molt, hem d’evolucionar. Per exemple, saber viure darrere en el marcador, enfrontar-nos amb rivals que ens hagin guanyat la possessió…

Senyal d’haver dominat.

A l’Eurocopa no hi ha favorits. És una competició que ha tingut 10 campions diferents. Això significa que les 10 seleccions creuen que poden guanyar. Anglaterra, una de les candidates, no ha guanyat mai. Jo crec que hi ha set candidates pel nivell dels seus jugadors, que estan en clubs que conquereixen títols. Parlem d’Espanya, Itàlia, Alemanya, Anglaterra i França. I Portugal i Bèlgica també tenim motius per creure-hi.

Una competició d’eficàcia, no d’estils… de guanyar com sigui.

Jo crec que l’estil ajuda. La idea et dona claredat, perquè no tens temps per treballar amb els 26 jugadors. I la competició és per guanyar-la, no perquè es recordi un estil. Per molt que jo i molts aficionats recordem l’Holanda de Rinus Michels i Johan Cruyff, que no van guanyar.

El 10 de 10 és el que li produeix més orgull o hi ha alguna cosa que no veiem?

Els resultats sempre justifiquen el treball. Com a entrenador, del que més orgullós estic és del compromís dels jugadors. Un club i una selecció són diferents. L’actitud d’un jugador al seu club pot canviar: moments bons, menys de bons, situacions de mercat, una relació emocional… A la selecció el futbolista aporta l’experiència, el talent i l’actitud, i no es pot acceptar que l’actitud no sigui un 10. Tots els jugadors que han vingut, i n’han sigut 31, han tingut un compromís exemplar.

Com es crea l’esperit d’equip amb futbolistes de procedències o clubs diferents?

Tinc molta sort perquè l’esperit de representar Portugal comença al sub 15. Hi ha una línia establerta d’ambient d’alt rendiment i de sentiment per representar el país. Tenim 72 portuguesos a les cinc lligues més potents i és el quart país en jugadors a la Champions League. ¡Un país de 10 milions d’habitants! El treball de formació és espectacular i jo, com a seleccionador, m’emporto els fruits d’aquesta estructura.

Quines diferències hi ha respecte a la seva etapa amb Bèlgica?

Hi ha moltes similituds. Parlem de la millor generació del futbol belga, que queda tercera en el Mundial del 2018 i parlem de la portuguesa que conquereix l’Eurocopa del 2016 i la Lliga de Nacions del 2019, amb una població similar, un procés de formació molt bo, futbolistes a les millors lligues, capacitat per parlar idiomes…

L’equip encara gravita en Cristiano o pel seu rol de finalitzador i la seva edat no és així?

Cada jugador té la seva carrera i la seva història i Cristiano és l’únic que porta més de 200 partits amb la seva selecció i és el màxim golejador de l’Eurocopa. No és el mateix de fa 20 anys, però porta 20 anys al màxim nivell. La seva experiència i la seva voluntat d’ajudar són essencials. Encara avui aporta molt.

Com es conjuga una estrella així amb la construcció d’un equip en què cal diversificar rols?

Va lligat. Crear una nova generació necessita els màxims referents del present i del passat. Cristiano és el capità i està plenament compromès per ajudar tothom. Repeteixo: és compromís i actitud. Tenim jugadors de generacions diferents i aquests dos camins que esmenta van lligats.

Ha canviat la imatge defensiva de Portugal? O el perfil dels jugadors l’obliga a jugar a l’atac?

D’una banda, està la manera com jo entenc el futbol, que pretén que els meus equips tinguin personalitat, vulguin la pilota, arrisquin i defensin ràpid i amunt… No seria l’entrenador ideal per a altres conceptes. Em van oferir la feina perquè sabien clarament el que soc com a entrenador i el que busco. Aquests jugadors necessiten la pilota. Tenen molt talent i val la pena arriscar per aprofitar el talent individual que hi ha a dalt i defensar espais grans i un contra un enrere. Aquesta generació és d’un nivell altíssim.

Es va fregar les mans quan l’hi van proposar? Va pensar: "quin gran equip que tinc"? El té?

Sens dubte. És així. La qualitat humana, que no es veu des de fora, és d’un gran equip. D’alt nivell, gent molt compromesa, conscient del que representa, que són les primeres pedres per construir un equip guanyador. El talent després, és fàcil de veure des de fora.

Un equip per disfrutar.

Un equip per disfrutar moltíssim. Per això l’expectativa. És un grup al qual se li pot treure molt partit. Però molt partit.

Vostè insisteix als seus jugadors perquè facin història, perquè creïn una memòria.

És així. No hi ha millor memòria que mirar enrere i veure l’Eurocopa que vas jugar amb Portugal, el Mundial al qual vas acudir… No et pot quedar la sensació que no ho vas donar tot, que estaves distret per tants estímuls que t’envolten… Hi ha moltes coses que et resten la intensitat que hauries de tenir en el que fas. I el que faran és per a tota la vida.

Així els motiva?

Sens dubte. Quan mires els jugadors del passat, com Joao Pinto, Rui Costa, Luis Figo, Vítor Baia… van deixar un llegat. Els de l’Eurocopa del 2016 ho van fer. D’altres van guanyar la Lliga de Nacions. Els primers van jugar la semifinal del Mundial del 1966. No hi ha hagut cap altra generació amb 10 victòries en la fase classificatòria i això significa moltíssim. La nostra selecció pot fer el mateix.