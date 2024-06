La portera Ellie Roebuck fitxa pel Barcelona

El Barça ha anunciat aquest dimecres el fitxatge de la portera anglesa Ellie Roebuck, que arriba procedent del Manchester City com a agent lliure i signarà fins al 2026.

La jugadora internacional i de 24 anys, ha militat les vuit darreres temporades al club anglès. Arribarà al Barça per suplir la marxa de Sandra Paños i haurà de competir per la porteria amb Catalina Coll, meta titular la temporada passada, i Gemma Font, que recentment ha renovat fins al 2025.

La portera, que destaca pel seu joc de peus, ha jugat més de cent partits amb el City, club amb què ha guanyat una Lliga anglesa, tres Copes i tres supercopes d'Anglaterra.

"Feia molt de temps que esperava aquesta oportunitat", ha assegurat Roebuck en les seves primeres declaracions com a futbolista del Barça, difoses per club català.

A Barcelona, la portera vol posar-se "a prova" i "viure una experiència nova" a l'"equip perfecte" per a ella per la seva forma de jugar, que es caracteritza per la seva habilitat amb els peus.