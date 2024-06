Portugal remunta de manera agònica en una agitada estrena

El patiment va envair Portugal en el seu debut a l’Eurocopa 2024, igual que la pluja va envair Leipzig en l’estrena de les Quinas. Remuntant amb el 2-1, abonant-se a l’èpica i a l’agònic gol de Francisco Conceição, els homes de Robert Martínez van celebrar un triomf contra la República Txeca, un riva de poc treball ofensiu i excessives precaucions en la seva defensa que va arribar a creure amb el magnífic gol de Lukas Provod a l’hora de joc.

Els txecs eren el primer jutge de les aspiracions portugueses per guanyar la segona Euro de la seva història. De la primera, alçada el 2016, encara en sobreviuen dos suplents -Rui Patrício i Danilo Pereira- i dos titulars –Cristiano Ronaldo i Pepe-. Aquests dos últims, de fet, continuen dempeus amb rècords. El central és el més veterà a jugar una Eurocopa (41 anys i 113 dies), i el capità és el primer a disputar sis Eurocopes com a jugador.

Cristiano, la referència

Ho va fer sent l’ariet referència en el nou sistema de Martínez, que va plantar defensa de tres amb Nuno Mendes incrustat en la defensa i Joao Cancelo escorat al carril esquerrà. El blaugrana, de fet, s’animava a colar-se com a interior, deixant a Rafa Leao tota la banda lliure. Bruno Fernandes i Bernardo Silva es van encarregar de la creació, mirant de trobar l’escletxa possible en la granítica defensa txeca aixecada pel tècnic Ivan Hasek.

Però no hi havia clau per obrir aquesta contraporta. Ho van intentar amb algun centre creuat, però ràpidament eren repel·lits per Coufal, Soucek i companyia. També va intervenir Krejci, el fitxatge de Champions del Girona. Tot i que cap va parar la gran passada de Bruno buscant Cristiano. Va haver d’intervenir llavors el porter Stanek, salvant en última instància el mà a mà (m. 33). No queien els gols. Sí els litres d’aigua que van banyar l’RB Arena. I sense gols se’n van anar a vestidors, uns per resistència, d’altres per impotència. Però el pla txec no canviava per a la segona etapa, resistint la tempesta –literal i metafòrica-. Portugal va continuar picant una pedra difícil de perforar.

Una arribada, un gol

Es quedaven estèrils els intents interiors de la creativitat portuguesa. Van acudir llavors al cop de Cristiano, que va tenir un tir lliure dels que demanaria xutar pel seu perfil i proximitat. Una altra vegada va aparèixer Stanek, contenint l’esperança dels seus. Vaja si va valer minuts més tard.

Portugal feia més d’una hora que estava amb el prova-error. I només segons li van caldre a la República Txeca, en el seu primer xut a porteria, per sortir a celebrar. Va ser obra de Lukas Provod, que va rebre de Coufal i, amb un cop amb la dreta, va trobar la xarxa.

Però no hi ha mal que duri cent anys ni defensa que aguanti tot un partit sense sortir del seu camp. Tant que es van fer mal a si mateixos amb prou feines deu minuts després de marcar. Un centre creuat va provocar la fallada de Stanek, la pilota va rebotar en Hranac, el seu defensor central, que la va ficar en pròpia porta i va posar les taules.

A Portugal li quedaven 20 minuts per buscar el triomf. Va ficar-hi mà Robert Martínez, donant entrada al que seria el seu salvador. De cognom llegendari a la seva terra, Francisco Conceição va arribar on ningú ho esperava. Centre per banda, una altra fallada de Hranac i pilota morta per a la seva definició agònica: 2-1 i a celebrar tres punts que es van patir més del que hauria calgut.