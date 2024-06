Sergio 'Chacho' Rodríguez anuncia que es retira del bàsquet

Sergio Rodríguez, fins ara jugador del Reial Madrid, ha anunciat aquest dimecres que es retira com a jugador als 38 anys i després d'haver-ne passat més de 20 anys a l'elit del bàsquet estatal.

Al currículum del 'Chacho' hi figura l'Estudiantes, diversos equips de l'NBA (Blazers, Kings, Knicks i Philadelphia), molts títols amb el Reial Madrid en dues èpoques diferents i també algun aconseguits durant estades breus al CSKA de Moscou i l'Olímpia de Milà. Amb la selecció espanyola també ha aconseguit set medalles.

Moment perfecte

"Ha arribat el dia després de més de 20 anys com a jugador de bàsquet, toca posar punt i final a la meva carrera", ha explicat Sergio Rodríguez al seu compte personal a X. "Sento que aquesta temporada en què hem aconseguit l'ACB, la Copa del Rei i la Supercopa, és el moment perfecte per dir adéu", explica el jugador de la Laguna. "He donat tot el que tenia i he gaudit com mai l'esport que estimo", afegeix per acomiadar-se.

Palmarès

Durant tota la seva carrera esportiva, el base ha anat conquerint diferents títols. A Espanya, ha guanyat un total de 4 lligues ACB, 5 Copes del Rei i 5 Supercopes. El seu pas per Itàlia també va tenir èxits: una lliga italiana, dues copes italianes i una Supercopa. Amb el CSKA de Moscou va guanyar 2 VTB United League (la lliga russa). I també suma 3 Eurolligues i 1 Copa Intercontinental amb el Reial Madrid.

A la selecció espanyola va aconseguir ja el 2006 el seu primer or al Campionat del Món del 2006, una plata a l'Eurobasket 2007, una plata als JJOO de Londres 2012, un bronze a l'Eurobasket de 2013, un or a la mateixa competició a 2015, un bronze als JJOO de Rio i un bronze a l'Eurobasket del 2017.