El CN Manresa es proclama subcampió de Catalunya de waterpolo masculí

El CN Manresa va aconseguir la segona posició en el Campionat de Catalunya absolut masculí de waterpolo en el torneig que es va disputar a les piscines Silvia Fontana, a l'Anella Mediterrània de Tarragona. Els homes de David Torilo van perdre la final contra el CN Sant Feliu per un ajustat 8-10 després d'haver vençut el CN Rubí per 11-5 en els quarts de final i el CN Mediterrani B per 8-7 en les semifinals.

Els manresans, campions de lliga fa unes setmanes, no van tenir problemes contra els rubinencs en el primer partit, bàsicament en un segon període en el qual van brodar el waterpolo.

En les semifinals, el rival era un Mediterrani B que en els quarts no havia tingut cap problema per superar el Creu Groga per un rotund 16-3. En el duel entre tots dos equips, la clau va ser un gol aconseguit per Martí Puerta quan només faltava 1.14 per al final. El duel va ser de constants alternatives, amb iniciativa dels barcelonins, que van arribar a dominar per 2-4, i remuntada final dels bagencs, amb dos gols del referit jugador, que en va totalitzar quatre.

En la final, el Sant Feliu B es va mostrar superior en els dos primers quarts, en què va arribar a conquerir tres gols de distància (3-6) que van acabar sent determinants, ja que el Manresa ja no s'hi va acostar més.

Van jugar per als manresans Eric Cruz, Gerard Fernández, Martí Puerta, David Holgado, Roc Serra, Biel Fernández, Lluís Mayol, Arnau León, Xavier Pelegrín, Aarón Luján, Aleix Estany, Ivan Rey, Arnau Fernández i Enric del Blanco.