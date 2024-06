Els vestits del ‘vell’ Spalletti

La vigent campiona de l’Eurocopa és Itàlia. Tot i que no ho sembli. No figura en la primera línia de favorites ni candidates al títol. Va arribar a la final de l’anterior edició (la del 2020, endarrerida al 2021) sense haver-se classificat per al Mundial del 2018 i s’ha presentat a Alemanya sense participar en el de Qatar el 2020. Amb un seleccionador gran i un grup molt jove.

Luciano Spalletti té 65 anys. Els 26 jugadors podrien ser els seus fills. No hi ha dubtes sobre qui ostenta l’autoritat i el lideratge a Itàlia. Més enllà de l’edat. També per la personalitat de l’entrenador, nomenat l’estiu passat tres mesos després de coronar-se campió de la Serie A 22-23 amb el Nàpols, l’èxit més gran de la seva dilatada carrera.

"Quan arribin a la meva edat hauran d’explicar històries, i aquest és un dels partits que els pot donar una història per explicar en el futur", va reflexionar Spalletti, que va compartir el consell que donarà als seus futbolistes, amb una altra educació, amb unes altres prioritats, com si fos l’avi Cebolleta.

Personalitat reconeixible

Itàlia arriba tapada, però no enganya ningú. Menys a Espanya, rival en la semifinal de l’Euro 2020 (victòria transalpina per penals) i en la de la Lliga de Nacions 2023 (victòria vermella en la pròrroga). Diferències mínimes sempre. Serà l’11è enfrontament des del 2008.

Però és una nova Itàlia sota les ordres de Spalletti, a qui se li reconeix més voluntat de possessió de pilota del que és tradició en l’estil de l’azzurra. Una certa idea d’aproximar-se a l’estil d’Espanya, que reconeix com "una escola de futbol". "Espanya té de tot", va assegurar, referint-se a les virtuts no només tècniques i tàctiques, sinó a la capacitat d’exercir una efectiva pressió avançada. "Si Espanya va adquirir una personalitat reconeixible és perquè amb el temps ha sigut capaç de mantenir aquesta idea futbolística, als seus jugadors se’ls ha demanat el mateix i ells han estat disposats a portar-ho a cap", va explicar el preparador, a qui li agradaria implantar una identitat pròpia per a la seva selecció.

"Ens vestim de Giorgio Armani, ens posarem el mateix vestit de sempre, però hem de mostrar el mateix desig i les mateixes ganes que el nostre rival. Sortirem amb el millor vestit, com italians que som, però, si ens hem de tacar, ens tacarem", va ser l’analogia que va utilitzar Spalletti per explicar que el duel no es dirimirà només en termes de possessió de pilota. Per molt admirable i vistosa que sigui aquesta concepció atractiva del joc. "No es pot jugar amb deu regatejadors", va comentar amb referència a Lamine Yamal, "també és important jugar amb un futbolista a qui no regategi ningú". Segurament al·ludia a Federico Dimarco, el lateral esquerre d’Itàlia, un defensa amb ànima d’extrem.

Les emocions del joc

Spalletti entén que és tan o més important "saber interpretar el joc" en cada moment i prendre les millors decisions segons les circumstàncies, ja sigui pressionant molt davant o esperant enrere. "Espanya no perdrà la possessió si no se la pressiona moltíssim", va dir el tècnic a la sala de premsa del Veltins-Arena, i va expressar la voluntat del seu equip de portar la iniciativa del joc a partir del domini de la pilota.

El tècnic italià concep el futbol com "la suma de totes les fases", i entre aquestes hi ha la psicològica. Va destacar als seus la bona reacció que van mostrar després de l’error de Dimarco als 23 segons de l’Itàlia-Albània de l’estrena, tot i que sap que davant Espanya pot ser irremeiable. I va posar com a exemple que el joc ha de discórrer amb la màxima naturalitat possible, que "marcar un gol pugui ser una cosa senzilla".

"Si predominen les emocions, tot es complica moltíssim més", va dir, i prou emocions conflueixen en una Eurocopa, en un Espanya-Itàlia. El vell Spalletti, avesat a mil experiències, va aconsellar als seus homes que conservin l’equilibri, però que ho donin tot.