L'Igualada Rigat ascendirà cinc jugadors del júnior al primer equip

L'igualada Hoquei Club rebrà jugadors que aquesta última campanya acaben la seva etapa en la categoria júnior pel primer equip de cara a la següent temporada 24/25. Ara bé, alguns d'ells aquesta darrer any han estat en dinàmica en el primer equip, inclús han comptat amb algun minut. Des de l'Igualada Rigat els hi tenen plena confiança, ja que esperen que siguin el futur del club. Ferran Busquets, Guillem Llorens, Biel Llanes, Aleix Borràs i Àlex Cardil, la següent temporada tindran diverses opcions d'obtenir minuts importants, una forma és través del primer equip, dirigit pel tècnic Marc Muntané o un altre mètode és compaginar-ho amb els filials d’OK Lliga Plata Sud i Nacional Catalana.

Ferran Busquets és un porter molt segur que sempre ha reforçat els equips de categories superiors, aconseguint diversos campionats de Catalunya i Espanya: en total cinc campionats de Catalunya i dos d’Espanya. La propera temporada compartirà les porteries de l’Igualada Rigat i amb del Simar Igualada amb Guillem Torrens i Jaume-Arnau Marquès, fent una passa de gegant a la seva formació.

Aleix Borràs és un dels defenses més polivalents i prometedors de la cantera igualadina. Sent juvenil de primer any, va aconseguir el seu primer títol de campió de Catalunya. Posteriorment, ja en categoria júnior, n’aconseguiria dos més amb un rol important dins de l’equip.

Àlex Cardil s’ha convertit en un dels joves referents a la punta d’atac. En una temporada brutal quant a números, ha estat el màxim golejador de l’equip a la categoria de base amb 46 dianes en la categoria júnior.

Biel Llanes és un dels joves més talentosos dels darrers anys a la base igualadina. Com a infantil de segon any, va aconseguir un campionat de Catalunya amb la categoria juvenil. Aportant amb 64 gols sumat en totes les competicions.

Guillem Llorens ha participat en sis campionats de Catalunya amb l’Igualada HC, aconseguint quatre títols de campió, a més d’un or al campionat d’Espanya. Un jugador que sempre ha reforçat categories superiors, fet que es nota en el seu joc, avantatjant així als jugadors de la seva categoria. La passada campanya va realitzar 54 gols a entre Júnior, Nacional Catalana i OK Lliga Plata.

A banda d’aquests cinc noms, també hi ha jugadors que finalitzen la seva etapa formativa i que estaran en dinàmica del primer equip. La gran majoria d’ells fa molts anys que juguen en el club i aconsegueixen èxits a la base any rere any. S’entenen molt bé tant dins com fora de la pista, fet que ajuda a l’èxit en el joc de l’equip.