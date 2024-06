Peñarroya: "He passat per totes les categories fins a guanyar-me l'oportunitat d'entrenar el Barça

El nou tècnic del Barça, Joan Peñarroya, ha assegurat aquest dijous que, tot i que "el bàsquet es juga a banda i banda de la pista", prefereix "guanyar 100 a 99 que 60-59", tot i que ha admès que s'haurà d'adaptar als jugadors que tindrà “per treure el màxim rendiment” a l'equip.

"No sóc dels qui pensen que els equips han de jugar com l'entrenador vol. Hauré d'adaptar-me als jugadors que tingui. Quan tinguem la plantilla al complet i ens coneguem una mica, mirarem més cap on ha d'anar el nostre joc per treure'n el màxim rendiment possible", ha explicat Peñarroya.

Un dels jugadors que ja sap que entrenarà és el de Kevin Punter, fitxatge anunciat ahir mateix. De l'escorta, Peñarroya en destaca que “ja ha demostrat que pot ser decisiu al màxim nivell”. I ha afegit: "Quan va sortir el nom de Kevin Punter, ens vam posar d'acord ràpidament. Al bàsquet actual es necessiten jugadors d'aquestes característiques, amb capacitat per generar molt de perill per si mateixos".

Primeres reunions per enfilar el projecte

El tècnic, ja ha fet aquesta setmana les primeres reunions amb el directiu responsable de la secció de bàsquet del Barça, Josep Cubells, el manager, Juan Carlos Navarro, i el secretari tècnic, Mario Bruno Fernández, per dissenyar les línies mestres del nou projecte .

El Barça va confirmar que Peñarroya mantindrà al seu cos tècnic quatre dels ajudants de Roger Grimau -Òscar Orellana, Víctor Sada, Rafa Martínez i Xavi Beltran-, mentre que Carles Duran, segon entrenador el curs passat, no seguirà al club.

"Quan comences a entrenar somies dirigir un club com el Barça"

La idea del tècnic de Terrassa és "crear una identitat de joc" que en el futur porti l'equip a "guanyar partits per aspirar tots els títols". Ha signat un contracte per dues temporades i considera el repte com el seu "màxim". "Quan comences a entrenar, aspires i somies a dirigir un club com el Barça", ha destacat el tècnic, que assegurat sentir-se "en un bon moment de maduresa" i "preparat per afrontar aquest gran repte".

"Vaig començar a EBA i he passat per totes les categories fins a guanyar-me aquesta oportunitat. Sempre m'he guanyat el següent pas. Sé el que és compaginar Lliga i Eurolliga, i sé la transcendència que té formar part d'una entitat com aquesta, perquè a la família som culers", ha remarcat Peñarroya, que diu que té "les eines per gaudir i fer una bona temporada".