Vingegaard participarà al Tour i tindrà una ajuda inesperada

Jonas Vingegaard estarà a la sortida del Tour de França el proper 29 de juny. Tot i la seva dura caiguda a la Volta al País Basc, que es va produir el 4 d'abril passat, el danès s'ha recuperat a temps i defensarà el triomf aconseguit l'any passat.

La dura caiguda a la Itzulia, en què també es van veure involucrats Primoz Roglic i Remco Evenepoel, li va fracturar la clavícula esquerra a Vingegaard, a més de causar-li pneumotòrax i una contusió pulmonar. Des d'aleshores, el danès, doble guanyador del Tour, no ha corregut ni una sola carrera, però estarà presenta a la ronda gal·la.

A causa del seu estat físic, Visma va assegurar que Vingegaard només aniria al Tour si podia ser competitiu, mentre que des de la premsa es va insinuar que fins i tot podria treballar per a Matteo Jorgenson, després de la gran actuació del nord-americà a la Dauphiné, en què va acabar segon i gairebé li pren el triomf final a Roglic.

Partint com a cap de files, el vigent guanyador del Tour estarà molt ben acompanyat, especialment amb la presència de Wout Van Aert, la participació del qual estava en dubte després de la greu caiguda que va patir a A través de Flandes. Amb ells estarà un equip amb grans escaladors com Kuss, Kelderman o l'abans esmentat Jorgenson i altres corredors tot terreny com Laporte, Benoot i Tratnik.

"Estic emocionat de començar el Tour", afirma Vingegaard en una nota de premsa de l'equip. "Els últims mesos no sempre han estat fàcils, però agraeixo a la meva família ia l'equip pel seu suport infrangible. Hem treballat junts per arribar a aquest moment i, per descomptat, estic molt emocionat de veure on soc. Em sento bé i molt motivat ".