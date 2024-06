Aitor Maeso deixa de ser el tècnic del CE Manresa

El CE Manresa ha anunciat aquest divendres, a través d'una piulada, que Aitor Maeso deixa de ser entrenador del primer equip. El manresà va agafar les regnes del conjunt manresà el mes de gener, després d'haver estat tècnic del futbol base i del segon equip absolut. Substituïa el destituit Xavi Corominas per la mala marxa del blanc-i-vermells a Segona RFEF. Tanmateix, des de la banqueta, Maeso no va poder evitar que l'equip perdés la categoria. "Els resultats no han reflectit el teu treball", lamenta el CE Manresa en el seu missatge a X.