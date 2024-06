El Circuit exhibeix el Rooftop, la seva nova joia de la corona

Aquest cap de setmana el Circuit de Barcelona lluirà les seves millors gales en ocasió del Gran Premi d’Espanya de F1, culminant tres anys d’obres que han servit per modernitzar les seves instal·lacions amb una inversió aproximada de 50 milions d’euros. Després del rotund èxit del road show celebrat dimecres passat al passeig de Gràcia, l’acció es va traslladar ahir al circuit català, que ahir va rebre la família del gran circ amb una sorpresa, l’espectacular i innovadora passarel·la Rooftop que s’eleva sobre la pista a la zona de l’Estadi i que ofereix una privilegiada panoràmica.

És, sens dubte, la joia de la corona de les reformes empreses en el marc del pla estratègic presentat el 2022, quan es va firmar l’anterior renovació per cinc anys, per complaure els desitjos de la Fórmula 1.

Stefano Domenicali, CEO de Liberty Media, va exigir millores en el Circuit i més implicació per part de Barcelona per acostar la F1 a la ciutadania. Les dues exigències s’han vist complertes aquest any. L’arribada de Jaume Collboni i el PSC a l’alcaldia van facilitar l’exhibició a l’Eixample, coincidint amb l’estrena del Rooftop.