Climbing Madrid 2024: El festival que ha marcat un abans i un després en el món de l'escalada

El festival d'escalada més gran de la història d'Espanya, Climbing Madrid 2024, ha estat un èxit rotund. Impulsat per la Comunitat de Madrid i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Arroyomolinos, l'esdeveniment ha tingut patrocinadors destacats com Renfe, que ha estat un pilar fonamental gràcies al seu compromís i suport al talent i la superació dels esportistes.

Climbing Madrid, un festival que ha unit escaladors professionals, aficionats i entusiastes

Durant una setmana, Arroyomolinos es va convertir en l'epicentre de l'escalada, i va oferir més de 60 hores d'activitats emocionants en un festival que va combinar música en viu, esport i gastronomia en un ambient inigualable. A més, el Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada va ser un devessall de talent i esforç per part dels atletes espanyols.

Converses inspiradores amb escaladors de renom

Renfe ens va portar a Climbing Madrid interessants converses i entrevistes motivacionals de figures internacionals com l'escalador nord-americà Chris Sharma i la dues vegades campiona del món de ‘boulder’, la britànica Shauna Coxsey. Amb un mestre de cerimònies de categoria, el reconegut escalador i alpinista madrileny Carlos Suárez.

Aquest espai de converses va afegir experiència i passió per un esport que uneix persones de tot el món.

El Campionat d’Espanya de Dificultat

L'imponent mur de competició internacional -certificat per la IFSC-, que es va fer servir per al Campionat va ser testimoni d'impressionants moviments plens de tècnica, força i dinamisme, com el que va donar la victòria a Iziar Martínez a l'últim pas abans d'assolir el top, guanyant-se l'ovació unànime del públic per la seva execució excepcional; igual que Mikel Linacisorio, que va impressionar tots els assistents en superar una secció de sostre especialment complicada gràcies a la seva bona tàctica i determinació, assegurant-se així el primer lloc del Campionat d'Espanya de Dificultat. Així mateix, les categories juvenils sub14, sub16 i sub18 van ser una autèntica exhibició de nous talents.

Per la seva banda, la competició de paraescalada va inspirar tothom amb històries de superació com la de Sergio Aznárez, escalador cec i autista que competia per primera vegada, o la de Bene Muñoz, que va descobrir l'escalada com a part de la seva rehabilitació després d'un accident, i la va convertir en una afició. Atletes amb diverses discapacitats que van mostrar que no hi ha barreres quan es tracta de passió i esforç. Del que no hi ha dubte és que aquests atletes van deixar el nivell de la paraescalada a Espanya molt alt.

Concurs: descobreix el teu coneixement sobre l'escalada

Durant l'esdeveniment de Climbing Madrid, els assistents van poder gaudir, gràcies a Renfe, d'un concurs entretingut per posar a prova els seus coneixements sobre aquest apassionant esport que és l'escalada. I així, van tenir l’oportunitat de demostrar la seva habilitat responent preguntes de tres nivells diferents de coneixement.

L'entusiasme dels participants i la bona atmosfera que es va viure a l'esdeveniment va generar un ambient distès i ple de bons moments. Als guanyadors del concurs se'ls va obsequiar amb diferents premis.

Mur popular

Però Climbing Madrid no només va ser per a professionals de l'escalada. Un mur de ‘boulder’ de 5 metres d'alçada i 30 d'amplada va estar disponible perquè tothom pogués experimentar l'escalada de manera totalment gratuïta. Sota la supervisió de monitors especialitzats, tant els principiants com els aficionats van poder gaudir de l'esport en un ambient segur i acollidor. En total 7.700 persones van provar aquesta estructura semblant a la utilitzada a Copa d'Espanya.

L’oferta gastronòmica i musical va ser un altre punt fort del festival. Una varietat de food trucks va oferir delícies culinàries mentre que diferents bandes de música i dj van mantenir l'ambient animat durant tota la setmana. Cada dia va ser una celebració per a tots els sentits.