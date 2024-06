El Covisa i la seva gent volen recuperar quatre gols per pujar a Segona

Serà complicat, però no seria la primera vegada que passa. El Covisa Manresa necessita aquest dissabte una gesta comparable a la de la primera eliminatòria de la fase d'ascens de l'any passat, quan havia perdut per 5-1 a Cerdanyola i va remuntar en assolir un 6-0 a casa. El Pujolet, llavors i ara, ha de ser determinant contra un rival que, però, és superior als manresans. L'Sporting la Nucia ha estat batallant durant tot el curs amb els homes de Paco Cachinero per ser campió de lliga en el grup 3 de la Segona Divisió B. Al final, el títol va ser català, però ara els alacantins tenen un sensible avantatge per endur-se el premi gros, l'aconseguit la setmana passada al pavelló Camilo Cano de la Marina Baixa.

El Covisa, que ja va remuntar un complicat 3-1 en la primera fase d'aquestes rondes d'ascens contra el Picassent, vol el suport de l'afició i el club muntarà una zona fan a l'exterior del Pujolet des del migdia. Hi haurà servei de paella per a tothom qui s'hi hagi apuntat i l'animació durarà fins a les 18.15 hores, el moment en què arrencarà el partit. El repte encara hauria pogut ser més complicat. Sort del gol d'Aaron Lozano en els darrers segons del duel d'anada. En cas que el Covisa guanyi per quatre gols de diferència, es disputaria una pròrroga. Si es mantingués el resultat, no caldria anar als penals i l'ascens seria manresà per la millor posició a la fase regular.

El final d'un llarg camí

El millor que es pot dir abans de l'enfrontament, a l'hora d'encarar-lo, és que el Covisa disposarà dels tretze jugadors de la plantilla. L'intensitat que cal imposar per a la remuntada i la presumible calor que farà al Pujolet aquest dissabte a la tarda provocarà, amb total seguretat, que calguin moltes rotacions per mantenir un ritme alt.

En el duel d'anada, l'Sporting La Nucia va treure partit de la seva experiència. Amb la influència del seu públic, va aconseguir treure de polleguera en alguns moments el Covisa, que ho va pagar amb un 5-0 parcial que es va reduir mínimament a última hora. Caldrà que els aficionats del Manresa FS ara facin ara la mateixa feina amb la intenció segura d'influir en els col·legiats, els andalusos Pulido i Raya.

El duel, que serà retransmès per La Xarxa Més, és el punt final d'una llarga temporada que va començar l'agost amb els primers partits de Copa. Durant aquest temps, eliminatòries d'aquesta competició i de Copa Catalunya, trenta jornades de lliga regular i sis partits de promoció, en què s'ha deixat fora el Picassent i el Tenerife Iberia Toscal. L'últim obstacle és a casa i caldrà fer un gran salt per superar-lo.