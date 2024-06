Espanya guanya a Itàlia (1-0) i passa com a primera de grup

Espanya va guanyar per la mínima Itàlia (1-0) en un partit en què va ser molt superior als actuals Campions d’Europa. Aquesta victòria fa que la selecció espanyola s’hagi garantit quedar primera del Grup B, amb 6 punts, 3 més que Itàlia i 5 més que Croàcia i Albània, el seu pròxim rival dilluns a les 21.00 h. El primer lloc fa que als vuitens de final es trobi amb un equip que hagi acabat en tercera posició del seu grup.

El partit podria haver-lo enllestit Espanya abans de la mitja hora de joc si hagués mantingut una efectivitat semblant a la que havia tingut en el debut contra Croàcia. Si a la primera jornada de 4 ocasions n’havia transformat 3, contra els italians de 4 que van tenir en els primers 25 minuts, no en van fer cap. Pedri al minut 2, Nico Williams al 10, Morata al 24 i Fabián al 25 van topar amb les aturades de Donnarumma.

Els de De la Fuente anaven a buscar els homes d’Spalletti al seu camp, interceptaven passades i recuperaven la pilota ben a prop de l’àrea italiana. Nico Williams superava constantment Di Lorenzo, que no feia prou amb Chiesa, i Lamine Yamal també se n’anava de Dimarco, encara que amb més dificultats perquè ell sí que podia comptar amb Pellegrini.

Itàlia depenia de Barella per retenir alguns moments la possessió de la pilota i provar de trobar Scamacca, sempre a punt per anar a l’esquena de Laporte i Cucurella. Sense sortir-se’n, els italians s’entretenien a no deixar jugar els espanyols a cop de falta o bé quedant-se damunt la gespa més estona del que semblava necessari quan en rebien una. La qüestió era trencar el ritme d’Espanya i evitar que Pedri i Rodri poguessin marcar i el ritme i donar continuïtat al joc.

A la segona part, fins i tot amb el marcador ja a favor, els jugadors espanyols van continuar topant contra un Donnrumma extraordinari fins a l’afegit, en què li va treure dos gols fets Ayoze. Ni Pedri dues vegades, ni Morata l’havien pogut superar, Lamine Yamal xutava fregant el pal i Nico enviava la pilota a la creueta.

Havia hagut de ser Calafiori qui, sense voler, introduís amb el genoll la pilota a la seva porteria, confós perquè Morata i el seu porter l’havien desviat.

Els italians només van poder equilibrar el partit els últims 20 minuts. Els canvis d’Spalletti van tenir la virtut de crear desordre. Va haver de patir Espanya per mantenir la victòria.