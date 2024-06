Un CE Berga èpic queda a prop de la remuntada però no pot ascendir a Torelló (3-4)

El CE Berga no ha pogut aconseguir l'ascens a Primera Catalana, tot i que hi ha estat a prop. L'equip de Pau Morral ha arribat a dominar per 0-2 al camp del Torelló en l'eliminatòria que donava el bitllet per a la categoria superior, amb la qual cosa igualava el resultat de partit d'anada jugat a casa. Però els osonencs han reaccionat a la segona part i han igualat el partit a tres gols. Rafa Zafra ha anotat el 3-4 en el descompte, però ha estat insuficient tot i l'ocasió final del porter Ivan Gil, que havia pujat a rematar un córner.

Els berguedans s'han avançat a la primera part amb anotacions d'Arnau Hernández i de Marc Torres. Però a l'inici de la segona part, la segona groga a Maza ha determinat que els blanc-i-vermells juguessin la resta del partit amb deu homes.

El Torelló ha igualat amb dos gols de Toni Cal, però quan tot semblava perdut, Marc Torres ha transformat un penal i ha donat esperances. Aquestes semblaven acabades amb el 3-3 del mateix Toni Cal, que firmava el hat-trick. En el descompte, Rafa Zafra ha anotat el 3-4 i, en l'última jugada, Ivan Gil, el porter que havia pujat a rematar un córner, ha pogut forçar la pròrroga però no ha pogut rematar bé.

(NOTÍCIA EN CONSTRUCCIÓ)