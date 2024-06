'Cucu', la gran revelació de la selecció espanyola

El partit de Marc Cucurella contra Itàlia el va consagrar en aquesta Eurocopa 2024. Al torneig, hi va arribar amb el cartell d'actor secundari, però ràpidament s'ha reivindicat com la gran revelació de l'equip de Luis de la Fuente gràcies a dues actuacions per emmarcar que el situen com el titular indiscutible al perfil esquerre.

Davant Itàlia, Marc Cucurella, 'Cucu', tal com va cantar l'AufShalke Arena de Gelsenkirchen, ma jugar bé en atac, però sobretot en defensa; va ser un mur inexpugnable. Ni a l'1 contra 1, ni en el cos a cos, ni a camp obert el van poder superat. Una exhibició total que constaten les dades, amb un partit que va acabar sense errors amb la pilota, amb un 100% d'encert en les passades i essent el jugador que més duels va guanyar.

Als 25 anys, el català està en el millor moment de la seva carrera i n'és conscient: “Estic en un gran moment. Aquestes victòries ajuden, vas agafant confiança. Tant jo com l'equip fem un gran esforç, lluitant totes les pilotes i donant-ho tot per a la selecció, de moment podem estar-ne orgulls. No hem fet res, l'objectiu és guanyar-ho tot fins al final”, va dir a la zona mixta després del matx.

"No ha estat un any fàcil, però he treballat molt fins que m'ha arribat l'oportunitat i quan m'ha arribat l'he aprofitat", va afegir. I també va tenir unes paraules per recordar que, abans d'aquestes dues victòries, poca gent creia en Espanya com una de les potències d'aquesta Eurocopa: "Abans, ningú no donava res [per la selecció], ara hem guanyat dos partits i semblem els millors. Sabem el que hem de fer, partit a partit, centrats en nostaltres. Si seguim a aquest nivell podem fer coses boniques", va dir.

Cucurella ja no és dubte a l'onze. És un fix, una assegurança. És una inesperada gran revelació que somia fer coses boniques en aquesta Eurocopa en què Espanya brilla en atac amb els seus dos extrems, però també en defensa, sense que hagi rebut encara cap gol i amb 4 a favor. 'Cucu' ha irromput amb força. Ha demostrat tenir nivell de sobres. I ha arribat per quedar-s'hi.