Emma Carrasco, sang manresana que torna als Jocs

Fa 24 anys, més o menys en aquesta època, el nedador manresà Jordi Carrasco aconseguia la mínima per participar en els Jocs Olímpics de Sydney. Ho feia en la seva prova favorita, els 200 metres estils. Carrasco va ser a la ciutat australiana i va arribar a les semifinals, en què va assolir la tretzena posició definitiva. Gairebé un quart de segle més tard, la seva filla, Emma Carrasco Cadens, repetirà a París 2024 i ho farà a la mateixa prova, després d'haver obtingut la mínima en els trials que s'estan fent a Palma de Mallorca.

La nova representant de la nissaga dels Carrasco és de Lleida, ciutat on va anar a viure el seu pare quan es va casar i d'on és l'avi d'Emma, Jordi Cadens, un gran nom, també, de la natació catalana. La nova olímpica, del Club Natació Sant Andreu, va fer un temps de 2.11.11, es va proclamar campiona estatal i va deixar enrere tota una campiona olímpica, tot i que d'una altra prova, com Mireia Belmonte, que va ser tercera.

Emma Carrasco, de 18 anys, aconsegueix el bitllet després d'una setmanes complicades, en què ha tingut problemes de salut. Des dels Mundials de l'any passat a Fukuoka no va poder aconseguir la mínima en els d'aquest any a Doha, el febrer passat. Ja havia nedat per sota de la mínima dels 400 estils a l'obert d'hivern de Sabadell, però en els trials de Palma era on es podia aconseguir el bitllet per als 200.

Amb el suport del seu entrenador, Ben Titley, havia preparat bé la distància. En les sèries del matí havia sortit molt forta a buscar la mínima, però se li ha fet llarga la prova. A la tarda ha estat el seu moment, ha guanyat la prova, ha fet la mínima i ho ha celebrat amb tota la família, inclòs el seu germà Jordi, que també neda en aquests trials.

Final complicat

En declaracions a la pròpia federació, just després de la prova, Emma Carrasco admetia que "tinc poques paraules per definir això. Al matí les sensacions no eren bones i necessitava descansar per a la final". Recordava que "ha estat una recta final complicada amb coses que no podia controlar, no havia tingut mai res seriós a nivell de salut. En els 400 estils necessitava més preparació i per això m'he dedicat als 200".

De cara als Jocs, "falten cinc setmanes i a veure si podem ajustar bé. Com més sotracs et trobes, millor celebres una mínima olímpica".

La tarda no ha pogut ser millor per a la família, ja que Mireia Pradell, manresana del CN Barcelona i cosina d'Emma, també ha pujat al podi. Ha estat en la final dels 50 esquena, en què ha estat segona amb 28.49, a només tres centèsimes de l'or de Carmen Weiler, del Canoe.