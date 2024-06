La mala sort condemna el Covisa, que es queda sense l'ascens a la pròrroga(6-3)

El Covisa Manresa ha quedat a un sol gol d'ascendir a Segona Divisió. En un partit amb pròrroga, ha derrotat per 6-3 l'Sporting La Nucia, però no ha estat suficient per remuntar el 5-1 de l'anada. Lavado, a sis dècimes per al final del partit, l'ha conduït al temps suplementari, però una relliscada del porter Blasco ha propiciat el gol decisiu de Peloncha que ha condemnat els bagencs.

El Covisa ha sortit fort i ha marcat molt aviat, primer en un xut creuat d'Ambròs i després en una rematada d'Aaron després d'una falta d'entesa entre el porter i un jugador visitants. El tercer l'ha anotat David Lozano, amb un xut des de molt lluny que ha sorprès el porter.

En el tram final de la primera part s'han anotat dos gols en set segons. La Nucia ha fet el 3-1 amb un xut llunyà de Peloncha que ha sorprès Blasco, però a 1,2 segons per al descans, Carles Lavado ha tret partit d'una errada visitant en la cobertura en un córner per fer el 4-1.

La segona meitat, després d'un inici complicat en què Blasco ha fet bones aturades, ha estat un atac i gol del Covisa a la recerca del gol de l'empat de l'eliminatòria i aquest ha arribat a poc més de sis minuts per al final, quan Asís ha despistat el porter després d'un xut llunyà de Mario Silva. A més, el capità de La Nucia, Tobe, ha estat expulsat.

Els manresans han seguit tenint moltes ocasions, com una sense porter i rematades d'Asís i d'Aaron Lozano. A 6,7 segons per al final, quan tothom esperava la pròrroga, una excel·lent triangulació alacantina ha acabat amb una rematada inapel·lable a l'escaire de Juanito. Tot semblava perdut, però el Covisa ha fet jugada assajada i Lavado, en dos esforços i a porta buida, amb una primera rematada al pal, i a sis dècimes per al final, ha anotat el 6-2 que, ara sí, suposava anar al temps d'afegit.

En la pròrroga, la mala sort s'ha centrat en el porter Blasco qui, a 2.03 per al final de la primera meitat, ha relliscat i ha facilitat el 6-3 a Peloncha. A més, Terri ha vist la segona targeta groga i ha estat expulsat. El doble penal, però, l'ha parat Oriol Blasco, que ha mantingut amb vida el seu equip.

