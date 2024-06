Paco Cachinero: «Hem segellat una de les millors temporades de la història del club»

Visiblement afectat per la derrota i amb una clara sensació agredolça que se li dibuixava al rostre, Paco Cachinero va voler agrair «la gran feina feta per part de tots els jugadors, cos tècnic i directiva» per la gran temporada que van segellar ahir, «donant el millor d’ells». De fet, el tècnic del Covisa es va atrevir a qualificar el curs 23/24 com «una de les millors temporades de la història del club, assolint un campionat de lliga i lluitant l’ascens fins al darrer segon». Un esforç «per a mantenir viu un somni».

En aquest sentit, Cachinero també es va voler recordar de la importància que ha tingut l’afició, no només ahir, «sinó en tots els partits d’aquest play-off». De fet, el màxim director tècnic del Covisa marxava del Pujolet «encara més decebut per no haver pogut entregar l’ascens a un públic que ha estat espectacular».

L’entrenador de l’equip manresà, reconeixia que el partit va anar «com ho havíem previst. Vam fer el partit que tocava i no ens podíem lamentar del partit d’anada». El matx es va acabar decidint per detalls, uns detalls que no es van alinear amb els interessos manresans:«crec que l’ascens se’ns ha escapat en moments que atribueixo a la mala sort, ho teníem a tocar». La primera meitat va ser gairebé un monòleg manresà, «els vam dominar i gràcies a la bona pressió alta no els deixàvem sortir, només el gol, que semblava un llançament llunyà sense massa perill. Ha estat una veritable llàstima, la veritat».

Una de les claus positives amb les quals es queda el tècnic cara al futur és la millora substancial de l’equip: «allà vam signar el pitjor partit de la temporada, i valoro de manera molt positiva el canvi de dinàmica dels jugadors. Sobre qui és millor equip, Cachinero també ho té clar «crec sincerament que som millors que La Nucia, i que ho hem demostrat quedant campions de lliga». En un sentit similar, reconeixia que «hem de pair i assimilar aquesta enorme decepció», però també es mostrava encoratjat per a «començar a treballar quan abans millor de cara a la temporada vinent».