El Gimnàstic decideix dilluns si substitueix Manresa per Andorra

El Gimnàstic de Manresa ha convocat una assemblea general extraordinària per a aquest dilluns, dia 24, a les set de la tarda en la qual s'han de decidir una sèrie de punts importants en el futur de l'entitat. El més cridaner és el de canvi de nom i l'adopció del de Club Gimnàstic d'Andorra per tal de crear un primer equip que serveixi de filial per al club del principat. Aquest es fusionaria amb l'Artesa de Lleida i adquiriria els seus drets per jugar la temporada que ve a Primera Catalana.

Els dos club, l'Andorra, propietat de Gerard Piqué, i el Gimnàstic de Manresa, ja tenen un acord d'afiliació des de l'any 2020. De fet, en l'equipació dels manresans ja hi apareixen motius referents als andorrans des de fa un temps. Ara es consumaria aquesta unió per tal que el club andorrà, que aquesta temporada ha perdut la categoria i ha baixat de la Lliga Hypermotion a la Primera RFEF, disposi d'un filial que estaria quatre categories per sota, a Primera Catalana.

La fusió entre el Nàstic i l'Artesa de Lleida, però, no significaria el trasllat del club, que jugaria els seus partits al Gimnàstic Parc. A més, la temporada que ve els andorrans també podran utilitzar els jugadors de l'equip juvenil del Gimnàstic, que aquesta temporada ha pujat a Divisió d'Honor i que, per tant, s'enfrontarà als millors conjunts de la zona nord-est de l'estat.