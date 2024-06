Josep Garcia i Mireia Badia reforcen els lideratges en els Mundials d'EnduroGP

El pilot surienc Josep Garcia i la manresana Mireia Badia semblen decidits a aconseguir, d'una vegada per totes, el títol de campions mundial d'EnduroGP sempre que cap lesió, com li ha passat a ell els dos últims anys, ni cap adversària massa superior, com ha succeït amb ella, els ho impedeixin.

El pilot de KTM ha tancat amb una victòria dissabte i una tercera posició diumenge la seva participació en el Gran Premi d'Itàlia disputat a Bettola, al nord-oest del país. Amb aquest resultat té deu punts de renda sobre el seu màxim rival, que ara és l'italià Andrea Verona. Per la seva banda, la manresana ha vençut en les dues curses i, a més, ha vist com la seva màxima rival i segona classificada, l'estatunidenca Rachel Gutish, s'havia de retirar en la segona de les curses.

Quatre victòries de vuit

Garcia va basar el seu triomf en la cursa de dissabte en l'última de les tres voltes que calia fer al circuit. En els tres darrers trams va ser el millor i, a més, va aconseguir allunyar els seus màxims adversaris. Segon va quedar el britànic Brad Freeman, que és quart en la classificació general, i el seu màxim adversari, Steve Holcombe, només va poder ser quart, amb la qual cosa el català li treia set punts més a la general. L'altre candidat al triomf final, Andrea Verona, va ser tercer.

Després de la victòria, Garcia va manifestar que "ha estat un gran dia, però molt dur. El test extrem ha estat molt dur i era fàcil cometre-hi una errada. M'encanta córrer a Itàlia, els aficionats són molt apassionats i sempre m'aporten un extra".

Diumenge les coses no han anat tan bé, però la tercera posició aconseguida també és bona, tenint en compte el resultats de dissabte. És cert que Andrea Verona (Gas Gas) li ha pres cinc punts com a guanyador i Steve Holcombe (Honda), dos com a segon classificat, però Garcia marxa d'Itàlia amb 144 punts, deu més que l'italià, que ara és segon, i setze més que el britànic, que ocupava aquest lloc abans d'aquest cap de setmana. El surienc ha guanyat quatre de les vuit proves que ha corregut enguany, també és líder d'Enduro 1 i la propera no serà fins al 13 i el 14 de juliol a Gelnica (Eslovàquia). A Itàlia, el nargonès Jaume Betriu (KTM) ha estat onzè a Enduro3 i ha afegit cinc punts més a la classificació d'aquesta categoria.

Sense rival

En la competició femenina, en una temporada sense la multicampiona Jane Daniels en competició, Mireia Badia (Rieju) ho té tot de cara per proclamar-se campiona. Ha guanyat les dues curses del cap de setmana, ha fet el mateix en quatre de les sis disputades, i ara té 27 punts de renda sobre la britànica Rosie Rowett, nova segona classificada. Qui ho era fins ara, l'estatunidenca Rachel Gutish, s'ha hagut de retirar diumenge després d'haver estat segona dissabte.