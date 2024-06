El Club Gimnàstic de Manresa manté el nom però pren els colors del FC Andorra

El seny va prevaler i l’assemblea extraordinària de socis del Club Gimnàstic de Manresa va prendre la decisió de mantenir la denominació històrica i actual del club bagenc i aquella que la vincula a la ciutat on va néixer l’entitat escapulada. Per tant, la fusió del club manresà i el CF Artesa de Lleida per configurar un primer equip que ha d’esdevenir el filial del FC Andorra de Gerard Piqué i Ferran Costa (Primera Divisió RFEF) no implicarà la desaparició de Manresa del nom de l’entitat per adoptar la denominació Club Gimnàstic d’Andorra. L’acord es va prendre i ratificar per unanimitat.

En contraposició, els associats van donar el seu vist-i-plau a l’adopció de la samarreta tricolor característica del club representatiu del Principat d’Andorra com a primer equipament de les dotze o tretze formacions que configuren l’elit del planter del Club Gimnàstic de Manresa. La clàssica samarreta escapulada de l’entitat manresana es mantindrà com a segon equipament d’aquests conjunts i com a primer de la resta de formacions del club de l’àmbit informatiu de Regió7 que la temporada passada va tenir més equips en competició i llicències federatives (42 i 716).

Els dos primers punts de l’ordre del dia no van generar cap mena de controvèrsia. L’assemblea va ratificar l’acord de fusió del club escapulat amb el CF Artesa de Lleida i la creació d’un primer equip del Club Gimnàstic de Manresa que ha d’esdevenir el filial del FC Andorra. El proper curs, aquesta formació militarà a Primera Catalana.

Tal com va detallar a Regió7 Roger Giribet, màxim responsable i coordinador de l’entitat escapulada, «el fet que el conjunt lleidatà només tingués el primer equip en competició ha facilitat el procés de fusió, doncs només hem d’assumir el deute de 18.000 euros del CF Artesa de Lleida i completar els tràmits administratius establerts per la Federació Catalana de Futbol». La intenció dels responsables del FC Andorra SAE i del Club Gimnàstic de Manresa és que el primer equip escapulat «esdevingui una formació sub-23 que aplegui als millors juvenils sorgits del planter i a d’altres jugadors fitxats com a conseqüència de la seva projecció. A mig termini, aquest conjunt ha de militar a la Tercera Divisió».

El plantejament del tercer punt de l’ordre del dia va ser diferent al que determinava la convocatòria, és a dir, l’adopció de la denominació Cub Gimnàstic d’Andorra. Roger Giribet i el director general del FC Andorra, Jaume Nogués, van exposar als presents que, després de reflexionar-hi durant tot el cap de setmana, des del club tricolor es considerava «massa agressiu» el canvi de nom. Així doncs, es va proposar als associats mantenir la denominació que té el club des de la seva fundació, el 1947: Club Gimnàstic de Manresa. Els socis ho van aprovar per unanimitat.

Roger Giribet va assenyalar que «a hores d’ara, tot i que el procés de conversió del club en Societat Anònima Esportiva (SAE) iniciat el juliol del 2019 es va completar i, fins i tot, vam arribar a treballar amb el CIF que li corresponia, l’entitat torna a ser una club esportiu». El Consejo Superior de Deportes (CSD) va considerar que una part del procés no s’adequava a la normativa i, per tant, se n'ha d’endegar un de nou. La idea del propietari del FC Andorra, Gerard Piqué, és «complementar la transformació del club en Societat Anònima Esportiva (SAE) amb la constitució de la Fundació del Club Gimnàstic de Manresa, que en el futur ha d’aixoplugar a la majoria d’equips de l’entitat. Només les dotze o tretze formacions considerades d’elit s’integraran a la futura Societat Anònima Esportiva. «El nom d’aquesta societat encara s’ha de determinar. No descartem que sigui Club Gimnàstic de Manresa SAE», va concloure Roger Giribet.