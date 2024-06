Or de Thierno Diallo en arcs i plata d’Ona Sánchez en salt, als Campionats d'Espanya de Gimnàstica

Les gimnastes de l’Egiba no van poder defensar el seu títol de Campió d’Espanya aquest capa de setmana a Pamplona per culpa de les baixes amb què hi van acudir i perquè van decidir «prioritzar la Lliga» que es disputa aquest dissabte, segons va explicar el seu tècnic Xavier Casimiro. Amb tot, el balanç dels seus gimnastes va ser bo, amb l'or i el bronze guanyats pel manresà Thierno Diallo en arcs i terra i la plata de la berguedana de 17 anys Ona Sánchez en salt, a més van sumar 3 medalles en categoria júnior i 8 en categories inferiors.

L’equip femení de l’Egiba va haver de competir amb només Ona Sánchez actuant en els quatre aparells. «A una setmana de la final de la Lliga, hauríem volgut anar al Campionat d’Espanya amb totes les gimnastes disponibles i en plena forma, per defensar el títol i per preparar-nos per dissabte, però no ha pogut ser», va lamentar Casimiro, present al campionat juntament amb els tècnics Míriam Font i Lluís Màrquez.

Laia Font, que s’està recuperant de la lesió de menisc que va patir a la Copa del Món d’Azerbaidjan, va competir en paral·leles, però sense arriscar en la sortida. Tot i la penalització, va acabar en 11a posició.

I Lorena Medina va ser baixa d’última hora per una faringitis. L’equip va recuperar Carla Font, que en els darrers mesos estava pensant a retirar-se. En el seu retorn a la competició d’alt nivell, pensat sobretot per dissabte que ve, va quedar la 21a.

«Hauríem pogut competir el campionat, però vam valorar que el risc que corríem, amb la Lliga la setmana que ve, no s’ho valia», va explicar Casimiro.

Tot i no poder optar a les medalles per equips, la berguedana Ona Sánchez va ser la sorpresa en l’exercici de salt en proclamar-se subcampiona d’Espanya, sent superada només per l’olímpica Alba Petisco.

Diallo lidera els nois

El manresà Thierno Diallo, amb plaça per a l’equip olímpic dels Jocs de París, es va proclamar Campió d’Espanya en cavall amb arcs i va fer bronze en l’exercici de terra.

Diallo va liderar l’equip masculí en què Álvaro Giráldez es va estrenar en la categoria sénior, i en què els júniors van fer una bona collita de medalles.

Aitor Gómez va guanyar l’or en arcs i Martí Estarli el bronze en barra. Va completar l’actuació Pau Sucias, novè en paral·leles.

Pel que fa les júniors, Mar Royo va ser plata a la barra, mentre que Júlia Garcia va ser setena a la general a més de ser quarta en salt i paral·leles.

En aquesta categoria va debutar la igualadina Aura Cots. Maria Comallonga no va poder saltar per culpa d’un esquinç.

En les categories inferiors, l’Egiba va tornar de Pamplona amb un bon botí de medalles

En Via Olímpica 2 (elit de fins a 9 anys), Martí Juanola va obtenir l’or en terra i plata en anelles i en salt. A Via Olímpica 3 (elit de fins a 11 anys), Adrià Ruiz va ser plata a la general, or en salt i bronze en arcs. I Leo Díaz va ser bronze a la general, a més d’or en terra i en salt i plata a la barra.

També van debutar en Via Olímpica 5 (elit de fins a 12 anys) Elena Arcos i Núria Comalllonga.

Les gimnastes de l’Egiba intentaran revalidar el títol de la Lliga Iberdrola dissabte al Barris Nord de Lleida. Si ho aconsegueixen, seran el primer equip a guanyar dues lligues consecutives.