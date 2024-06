El Baxi posa Geben i Robinson al tempteig de l'ACB

El Baxi Manresa ha posat Martinas Geben i Devin Robinson entre la llista de 16 jugadors que estan subjecte al dret de tempteig, i que ahir va fer pública l’ACB.

Aquests 16 jugadors són els que els seus clubs els han fet una oferta de renovació i que si un altre club ACB pretén fitxar, com a mínim, l’ha d’igualar.

Fins al 7 de juliol (13 dies naturals), els jugadors poden rebre una única oferta d’un club ACB i dipositar-la. Llavors, el club d’origen té fins a 5 dies hàbils per igualar-la i quedar-se el jugador. El procés acabarà el 13 de juliol.

L’ACB argumenta que és un instrument perquè els clubs puguin mantenir els seus jugadors quan acaben el contracte. Aquesta regla només regeix pels clubs de la lliga espanyola, però no caduca.

En el cas del lituà Geben, que ja ha fitxat pel Cedevita Olimpija que juga la Lliga eslovena i la Lliga Adriàtica, el Baxi es reserva amb aquest moviment els seus drets a la lliga ACB pel cas que un dels seus equips el volgués fitxar.

A la llista de 16 jugadors feta pública ahir al matí, destacava que el FC Barcelona no hi hagués posat Ricky Rubio. El jugador ha quedat lliure per retornar, com sembla probable, al Joventut.

L’ACB també va publicar els dos jugadors que han comunicat la seva intenció de tornar, Juan Núñez del Madrid i amb oferta del Barça, i Kuzminskas de l’Unicaja.