El Covisa Manresa anuncia les renovacions de Carles Lavado i Asis Boukhress

El Covisa Manresa ha anunciat les renovacions dels seus jugadors Carles Lavado i Asis Boukhress, dos dels pilars de l’equip, per un any més. Entre Lavado i Asis sumaran 28 temporades al club.

El club manresà va patir dissabte la decepció de perdre a casa a la pròrroga contra l’Sporting la Nucia la possibilitat d’ascendir a Segona. Tot i guanyar el partit per 6 a 3 contra un dels equips més potents de la categoria, confeccionat per pujar a Segona, el 5 a 1 de l’anada va ser definitiu. Als manresans els valien els 4 gols de diferència del 6 a 2 amb què es va iniciar el temps afegit perquè a la Lliga havien quedat campions, per davant de la Nucia. Però, al primer minut de la pròrroga, una jugada desgraciada del porter Blasco que va relliscar quan tornava cap a la porteria va propiciar el tercer gol visitant. A més, el Covisa va haver de jugar dos dels 6 minuts de la pròrroga amb només tres jugadors de camp per la doble targeta groga a Terri.

Una decepció que no amaga l’excel·lent temporada de l’equip. El projecte del Covisa, iniciat aquest any amb el tècnic Paco Cachinero, és intentar el retorn a la Segona Divisió en tres anys. En el primer, ja l’han tingut a tocar.

Ara el club ha començat el procés de renovació de l’equip, de cara a provar-ho la temporada que ve un altre cop. Comença amb les renovacions de dos dels pilars de l’equip.

Carles Lavado, que havia rebut ofertes d’altres equips, ha decidit continuar al club una temporada més. L’ala en porta ja 13 al Manresa Futbol Sala, les 9 darreres de manera consecutiva.

I també Asis Boukhress continuarà un any més vinculat al Covisa. El manresà, internacional amb la selecció del Marroc, sumarà la seva 14 temporada al club i la 12 al primer equip. Asis n’és el màxim golejador amb 345 gols i el jugador que més partits ha jugat al primer equip, amb 318.