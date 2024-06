L'Ajuntament homenatja el Club Patí i el Covisa Manresa

Els equips sèniors del Club Patí Manresa i el Covisa Manresa de futbol sala han estat homenatjats aquesta tarda a l’Ajuntament amb motiu dels èxits aconseguits aquesta temporada.

El sènior femení del Club Patí va aconseguir l’ascens a la segona divisió estatal. El sènior masculí a segona catalana. I, per part del Covisa, tot i no aconseguir l’ascens a Segona Divisió en un final de play-off apassionant, el primer equip va firmar una grandíssima temporada amb la consecució del títol de Lliga.

En ambdós casos, l’acte ha seguit el mateix patró. Primer, ha iniciat amb els respectius parlaments el regidor d’esports, Anjo Valentí, els presidents de tots dos clubs, Joan Ontiveros pel Club Patí i Pere Joan Pusó pel Covisa i, finalment, l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy. Després, l’Ajuntament ha fet entrega d’un trofeu en mode de reconeixement als dos presidents, retornada amb una bufanda del club per part d’Ontiveros i de la samarreta de la passada temporada per part de Pusó. Finalment, l’acte ha tancat amb l’entrega d’una tassa a cadascun dels jugadors, entrenadors i membres dels cossos tècnics dels equips i una posterior foto de família.

Els components del Club Patí amb l'alcalde i el regidor / Eduard Vega

«La bona trajectòria de l’esport manresà segueix una temporada més. Estic molt content per totes vosaltres. Primer, perquè sou un club relativament jove. Amb vint anys d’història. Segon, perquè en un esport com l’hoquei, que no érem una ciutat potent, fins ara, aquesta fita ens posa en línia amb altres ciutats del territori. I tercera, i potser més important, perquè l’heu guanyada vosaltres. Un equip femení. És un orgull com a ciutat. Esperem que sigui el començament d’una llarga i bonica història», ha felicitat Anjo Valentí a les jugadores i cos tècnic de l’equip sènior femení del Club Patí.

Per part del president, Ontiveros ha explicat que «avui és un dia d’orgull. L’alegria que suposa l’ascens de l’equip no és només esportiu, també de l’esforç de cadascuna de les persones que formem part del projecte».

En relació amb el Covisa, l’alcalde Marc Aloy ha declarat que «avui és un dia de celebració. Hauríem volgut aconseguir l’ascens. Però, l’esport té això. Veure el president, com li baixava una llàgrima dels ulls amb el gol de Lavado a l’últim segon i finalment no poder-ho rematar... sé que és molt dur. Però no és gens fàcil pujar de divisió i les regles són com són, però ens hem de quedar amb la gran temporada. Amb com heu omplert el Pujolet i heu fet emocionar l’afició. Espero que l’any que ve ho aconseguiu i us animo a tots plegats a seguir almenys una temporada més».

«Tenim una sensació negativa per culpa de molt poca cosa. És molt dur perquè ho vam tenir a tocar. Però, hem de valorar el títol, que vam lluitar fins a l’últim moment, i la gran temporada que hem fet», ha valorat Pusó.

En la jornada d’avui també s'ha fet referència a la problemàtica en la utilització del Pujolet. La combinació d’horaris d’entrenament, la manca d’equipament i el desgast de les instal·lacions, juntament amb la incompatibilitat de reunir ambdós esports en un mateix espai suposa un repte pels clubs i l’Ajuntament.

«Necessitem un pavelló nou. Però val cinc milions d’euros. Sabem que l’espai és incompatible i agraïm que el compartiu com ho feu. A curt termini no tenim la capacitat de fer un pavelló nou. Però estem buscant alternatives. Que n’hi ha», ha explicat Aloy.

Per part del Club Patí, Ontiveros ha mostrat l’agraïment a l’Ajuntament per la feina feta en l’adequació de l’espai. «Agraïm l’esforç que s’està fent per dotar la ciutat d’unes instal·lacions dignes per l’hoquei». Finalment, Pusó ha dit que «demano la prioritat que aquests nois mereixen a l’hora d’entrenar. Serà difícil compartit l’espai, que és molt limitat. Però, continuarem lluitant com fins ara».