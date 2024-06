Romans Carrillo agafa les regnes del FC Pirinaica

«L’entrenador de Vilanova del Camí era la nostra primera opció, doncs creiem que la seva adaptació a la idiosincràsia del FC Pirinaica serà molt fàcil». «Romans Carrillo ja exercia de tècnic quan jugava, quan dirigia els seus companys des de la porteria. El seu caràcter guanyador i l’experiència que ha adquirit com a entrenador del CFVilanova del Camí el fan encaixar en el nostre projecte esportiu a la perfecció». Manel Artero i Xavier Ribera, el president i el director esportiu del FC Pirinaica, aposten per Romans Carrillo per «mantenir el nivell d’exigència i la capacitat competitiva» del conjunt manresà a la Primera Catalana després de signar la quarta posició en el segon curs del FC Pirinaica a la categoria.

Ni la magnífica classificació final assolida pels vermells ni la increïble ratxa de setze jornades sense conèixer la derrota van modificar la decisió d’Oriol Hontangas d’obrir un parèntesi a la seva trajectòria esportiva al final de la temporada 2023-24. Tal com assenyala el tècnic manresà «la junta directiva del FC Pirinaica ja em va oferir la possibilitat de fer-me càrrec de l’equip l’estiu del 2023, després que Eladi Gallego anunciés la seva marxa al futbol formatiu del FC Barcelona. Aleshores, però, ambdós consideràvem que s’havia acabat un cicle esportiu i per això vaig renunciar a entomar el desafiament». Oriol Hontangas va agafar les regnes de la nau capitana vermella quan el club li ho va tornar a demanar, la tardor passada, però l’entrenador qualifica aquesta segona etapa com «un annex, un afegitó de la primera. Vaig comunicar la decisió de no continuar al club poques setmanes abans del final de la competició, però la determinació estava presa des de feia temps».

Romans Carrillo va assumir la responsabilitat de dirigir el CF Vilanova del Camí a meitats del curs esportiu 2020-21, una tasca que va compaginar amb la defensa de la porteria del CF Igualada, primer, i de la UD San Mauro, després. El jove tècnic anoienc va ser l’artífex de del títol de lliga i de l’ascens a Segona Catalana dels blanc-i-vermells (temporada 2022-23) i, aquest darrer exercici, després de retirar-se com a futbolista, ha conduït el conjunt vilanoví a segellar la permanència a la categoria.

«Després d’aquestes tres temporades i mitja, un període de molta exigència tant per al cos tècnic com per als jugadors, em vaig adonar que havíem de tancar una etapa». L’entrenador anoienc, de 28 anys, va rebre nombroses ofertes, fins i tot alguna més atractiva econòmicament que la del club manresà, però es va decantar per la del FC Pirinaica «per la identificació que, de seguida, vaig sentir amb la seva filosofia i el projecte esportiu, per l’ambient màgic que es viu en els partits que es juguen al Municipal de Mion-Puigberenguer i per la possibilitat d’entrenar un equip de Primera Catalana un any i escaig després de la meva retirada, defensant la porteria d’una formació de la mateixa categoria».

El tècnic originari de Vilanova del Camí afronta el desafiament d’entrenar els vermells «amb la motivació que em genera haver de millorar l’excel·lència, sens dubte, molt superior a la que em produiria el desafiament d’haver de millorar una feina i classificació mediocres».

A més de Romans Carrillo, s’incorporen al cos tècnic del FC Pirinaica l'exjugador vermell Rubén Epitié Dyowe com a segon entrenador i el prestigiós preparador físic Álvaro Campos. El tercet completa un equip de treball en el qual continuen Magí López (entrenador de porters), Aleix Terra (psicòleg esportiu), Pascual Méndez (delegat), Max Castillo (auxiliar) i el metge Francisco Javier Boné. El club treballa per renovar dues terceres parts de la plantilla.

Els membres del cos tècnic del primer equip del FC Pirinaica malden per igualar o superar les prestacions que fa oferir l'equip l'exercici passat / FC PIRINAICA

D’altra banda, Kike Ledesma agafa el relleu de Joan Marín com a màxim responsable tècnic del FC Pirinaica B (Tercera Catalana) amb l’objectiu de «competir perls llocs capdavanters i, si s’escau, per l’ascens», explicita Xavier Ribera.

El president del FC Pirinaica, Manel Artero, encara el repte de «dotar l’entitat de l’estructura necessària» per consolidar-la com el quart club de la delegació amb més equips en competició (25) i llicències federatives (430). Així, després d’incorporar el puig-regenc Arnau Massafret com a gerent, el dirigent malda per aconseguir que l’Ajuntament doti de grades, a curt termini, el Municipal de Mion-Puigberenguer. A mitjà termini, l’objectiu és disposar d’un camp de futbol 7 annex.