El Cadí la Seu defensarà a Vic el ceptre de campió de la Lliga Catalana femenina

El Cadí la Seu, vencedor de les tres últimes edicions, defensarà a Vic el seu títol de campió de la Lliga Catalana femenina de bàsquet, segons ha donat a conèixer la Federació Catalana de Basquetbol. El torneig es jugarà a la capital d'Osona, al pavelló municipal Castell d'en Planes, entre el 20 i el 22 de setembre com un dels actes més de la Capitalitat del Bàsquet Femení 2024.

L'equip de Fabián Téllez jugarà la seva semifinal contra un rival encara per definir. Segons la federacio serà contra el guanyador de la Lliga Catalana Femenina Challenge, tot i que en aquesta categoria estatal, ara mateix, no hi ha cap equip català. S'hauria de baixar a Lliga Femenina 2. L'altra semifinal la jugaran l'Spar Girona contra el Joventut. Les badalonines estrenen plaça a la Lliga Femenina després d'haver ascendit en la final four d'Estepona.

El Cadí la Seu ha guanyat sis vegades aquest trofeu. A part de les tres últimes, també se'l va apuntar els anys 2007, 2015 i 2016. Només el superen l'Universitari amb 7 i l'Uni Girona, amb 9.