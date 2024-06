El porter sallentí de l'Espanyol Joan Garcia entra a la llista per als Jocs Olímpics de París

El seleccionador de l'equip espanyol de futbol per als Jocs Olímpics de París, Santi Denia, va donar a conèixer la llista de 22 jugadors convocats, entre els quals hi ha el porter de l'Espanyol Joan Garcia (Sallent, 2001). A la prellista hi ha tres jugadors del FC Barcelona, Eric Garcia, Pau Cubarsí i Fermín, mentre que no n'hi ha cap del Reial Madrid.

Tres dies després d'haver aconseguit l'ascens a Primera Divisió amb l'Espanyol, Joan Garcia veu reconeguda la seva bona temporada amb la selecció per als Jocs de París. A més de Garcia, el tècnic manxec ha convocat els porters Arnau Tenas (PSG) i Alejandro Iturbe (Atlètic de Madrid).

De la llista de 22 jugadors, Denia en descartarà quatre. Només 18 viatjaran a França. Els altres quatre es quedaran amb els seus equips fent la pretemporada i només serien cridats en cas de lesió, segons va explicar el tècnic en la roda de premsa de presentació de la llista.

Entre els descartats hi podria haver Fermín i Baena, que estan disputant l'Eurocopa, tot i que sense gaire presència encara. En canvi, sí que ha deixat fora de la llista a Pedri, Lamine Yamal i Nico Williams, futbolistes que per edat podrien ser als Jocs, però que estan sent titulars i acumulant molts minuts a Alemanya.

La llista la formen:

Porters: Arnau Tenas (PSG), Joan Garcia (RCD Espanyol) i Alejandro Iturbe (Atlètic de Madid)

Defenses: Juanlu Sánchez (Sevilla), Marc Pubill (Almeria) Eric Garcia (FC Barcelona), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Jon Pacheco (Reial Sociedad), Mosquera (València), Miguel Gutiérrez (Girona FC) i Miranda (Betis)

Migcampistes: Aimar Oroz (Osasuna), Turrientes (Reial Sociedad), Álex Baena (Vila-real), Bernabé (Parma) i Pablo Barrios (Atlètic de Madrid)

Davanters: Fermín (FC Barcelona), Sergio Gómez (Manchester City), Abel Ruiz (Sporting Braga) Samu Omorodion (Atlètic de Madrid), Camello (Rayo Vallecano) i Diego López (València).