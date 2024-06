Cardona acollirà aquest dissabte una nova edició del Survivor Race

Cardona acollirà aquest dissabte la competició esportiva de gran abast "Survivor Race", que provocarà el moviment de més de 2.300 persones i tindrà un bon impacte socioeconòmic per al municipi.

Es tracta d'una cursa d'obstacles per a públics de tots els nivells, des de principiants fins a persones expertes en l'ambit. Serà entre les 9 del matí fins les 2 del migdia. "La Survivor Race" és la cursa d'obstacles amb més participacions.

El punt neuràlgic de la jornada serà el solar del costat del Restaurant La Premsa, des d'on arrancarà i acabarà la prova i on haurà música, parades i llocs de menjar a càrrec de restauradors de La Coromina, entre d'altres. A més s'habilitarà un espai d'aparcament al voltant de l'Estació de Servei Vilalta, on hi haurà disponible un punt de restauració local.

La cursa es divideix en dues categories: la primera de 6 quilòmetres, que incorporà una vintena d'obstacles i està planejada per a principiants, i la segona de 10 quilòmetres, que incorpora més de vint obstacles i està pensada per a experts.