Els estatals preolímpics arrenquen divendres amb bones opcions de podi per als nostres atletes

Setze atletes de casa nostra seran presents des d'aquest divendres i fins diumenge a La Nucia, a la Marina Baixa, per participar en uns Campionats d'Espanya d'atletisme especials, ja que poden ser l'última possibilitat per atorgar bitllets olímpics. Sense tenir pretensions tan altes, alguns dels competidors dels nostres clubs i les nostres comarques sí que tenen opcions de medalla, en una cita en què la calor pot tenir un paper destacat, com sol passar en aquest moment de la temporada.

Si atenem a les llistes de marques de la temporada, la manresana de l'Avinent Ona Bonet és la que es troba en una posició més destacada. La flamant campiona de Catalunya té 1,86 metres i és la màxima favorita, tenint en compte que la participant que té millor registre que ella, la colombiana Jennifer Rodríguez, no computa per a les medalles però sí que pot participar en ser un campionat open. La final de Bonet serà diumenge, a partir de les 19.30 hores. Les proves es podran seguir per Teledeporte i RTVE Play.

L'altra bona opció de podi és la de la seva companya de club Lerato Pagès. La precoç tanquista de l'Avinent, nascuda el 2005, parteix amb la tercera millor marca en els 100 tanques, una prova que també es corre íntregrament diumenge, amb les sèries al matí i les semifinals i la final a la tarda-nit, aquesta a les 21.10 hores.

Dues atletes més tenen la quarta millor marca de les participants. Una ressorgida Mònica Clemente, del Barça, ha arribat enguany als 4,40, a prop del seu millor salt en perxa. Clemente competeix dissabte a les 19.50 hores, el mateix dia que ho farà Daniela Fernández de Haro en el llançament de disc. L'olesana té un millor registre de 53,67 metres i saltarà a l'estadi Camilo Cano dissabte al matí, a les 11.30 hores.

Moviment des del primer dia

Abans, però, ja hi haurà participacions destacades. Aquest divendres ben d'hora, a les deu del matí, Griselda Serret, de l'Avinent, participa en els 10.000 metres marxa sent la cinquena de l'any, amb 46.12). Ja en la sessió vespertina, un dels seus companys, el santfruitosenc Martí Serra, afronta la final de perxa sent el sisè de l'any (5.31). Després, a les 20.40 hores, una altra atleta de l'Avinent, Montserrat Montañés, afronta la final de martell amb el vuitè màxim registre (57.74) i tanca el dia la banyolina Marina Guerrero, també del club manresà, sisena en els 3.000 metres obstacles (10.09.82). Avui també comencen les sèries dels 400 metres, amb Laura Bou, de l'Avinent, onzena de la llista.

El campionat també té dos atletes del CA Igualada Petromiralles Aigua de Rigat. El discòbol Aleix Camats, onzè de l'any, competeix dissabte a les 21 hores i el salt d'alçada tindrà diumenge dos igualadins, Marc Sánchez i el tècnic del club Eduard Fàbregas, de l'Intec-Zoiti (11.30 hores).

En l'Avinent, Jan Díaz farà doblet, dissabte farà la llargada, de la qual és onzè (7.55) i diumenge els 110 tanques (vintè, amb 14.24), mateixa marca que Biel Salas. Finalment, el veterà llançador de javelina navarclí Jordi Sánchez, del Barça, competeix diumenge, a les 19.40 hores, amb el setzè registre.