Espanya s’enfrontarà a Geòrgia als vuitens de final de l’Eurocopa, després de disputar-se els quatre partits corresponents als Grups E i F, en l’última jornada d’ahir a la tarda i al vespre. Geòrgia, que sortia com a quarta classificada amb només un punt i amb totes les de perdre, va protagonitzar la sorpresa del campionat en imposar-se a Portugal per 2 a 0. Els vuitens de final començaran dissabte amb els partits entre Suïssa i Itàlia, i Alemanya i Itàlia. Espanya i Geòrgia jugaran diumenge a les 21.00h.

Al Grup E, els quatre equips sortien tots amb 3 punts, amb els tres llocs de classificació per decidir. Romania i Eslovàquia en tenien prou amb un empat. Només els romanesos podien caure a la segona posició si o bé Bèlgica o bé Ucraïna eren capaços de guanyar.

Tot i les especulacions prèvies que s’havien fet, el cert és que tant els eslovacs com els romanesos va semblar que buscaven la victòria. I si no era així, ho van saber dissimular prou bé. És clar que el gol de l’eslovac Duda al minut 24 va quedar neutralitzat en només 13 minuts, amb un penal transformat Marin. Amb la victòria, els eslovacs saltaven al primer lloc i s’estalviaven segur trobar-se amb Espanya als vuitens de final. En acabar la jornada, també amb l’empat se’n van escapolir.

A l’altre partit del grup, Bèlgica i Ucraïna van empatar 0 a 0. Els belgues van jugar amb foc durant gairebé tot el partit perquè una victòria dels ucraïnesos, amb l’empat que hi havia a l’altra enfrontament, els deixava fora de l’Eurocopa.

I ben a prop van estar d’espifiar-la. Perquè en els darrers 15 minuts els ucraïnesos van fer un vaitot i van arribar a gaudir de fins a quatre ocasions clares, dues de Dovbyk i una de Malinovskyi que a punt va estar de fer un gol olímpic; el porter Casteels va treure la pilota des del damunt de la línia de gol.

Bèlgica va quedar tercera i es trobarà amb França als vuitens de final. Romania, com a primera, jugarà amb els Països Baixos i Eslovàquia a Anglaterra.

La primera fase es va tancar amb els dos partits corresponents al Grup F, entre Portugal, ja classificada amb 6 punts, i Geòrgia, que amb només un punt sortia com a quarta i necessitava guanyar i que no ho fes Txèquia, tercera amb un punt només també, contra Turquia, segona amb 3 punts i tot a favor per continuar.

No es va arribar al desenllaç fins al darrer minut del Txèqua - Turquia. I això que el partit semblava enllestit des de que els txecs es van quedar amb 10 per una segona groga a Barak molt rigorosa i que Çalhanoglu avancés als turcs al 51. Però, tot i la inferioritat númerica, van ser capaços d’igualar el partit i van mantenir opcions de classificar-se i convertir-se en el rival d’Espanya. El 2 a 1 de Tosun al 90+4’ va tancar la fase de grups i va ordenar els vuitens de final.