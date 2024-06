El Mundialet Intercultural de Manresa recupera els torneigs per a equips formatius

"El punt de partida per mirar més amunt, per millorar una competició de la qual Manresa se n'hauria de sentir molt orgullosa, ja que ha esdevingut un exemple de convivència i un dels motors per a generar vincles entre les persones de les diferents cultures i religions que resideixen a la capital del Bages". Darío Riera, membre de l'organització del Mundialet Intercultural de Manresa des dels seus inicis, ha palesat amb aquesta reflexió l'anhel amb el qual l'ONG Diapo afronta la vintena edició d'un torneig que des de fa dues dècades ha esdevingut una de les eines més efectives de la ciutat per propiciar la cohesió social. La capital del Bages compta amb ciutadans originaris de 107 països.

La configuració de l'acte inaugural més vistós de la història de l'esdeveniment, la recuperació dels torneigs per a joves aprenents de futbolista, el muntatge d'una exposició que facilitarà als aficionats rememorar els moments més significatius de la trajectòria de la competició i la retransmissió de tots els partits de les categories sènior masculina i femenina, així com la de veterans, per streaming a través del canal de Youtube Esport Central són les novetats més destacables de la vintena edició del Mundialet Intercultural de Manresa.

L'estadi del Congost acollirà, dissabte, la inauguració i la primera jornada d'un torneig que, pel que fa a les categories sènior masculina i femenina i a la reservada per a futbolistes veterans, es desenvoluparà a aquesta instal·lació durant cinc caps de setmana de forma ininterrompuda. El diumenge, 28 de juliol, les finals de les esmentades categories, així com de les corresponents als equips formatius, posaran el colofó a una competició que aplega centenars d'aficionats a les grades de l'estadi jornada rere jornada.

Un tast de la cultura popular catalana i d'altres set països

L'acte inaugural de la vintena edició del Mundialet Intercultural de Manresa s'iniciarà, dissabte, a les 18 hores, amb la tradicional desfilada de totes les seleccions participants en les competicions sènior masculina i femenina i per a veterans. A continuació, el protagonisme recaurà en les manifestacions culturals i folklòriques característiques de set dels països d'origen dels ciutadans establerts a la capital del Bages. Les associacions que apleguen els membres de la comunitat xinesa representaran l'espectacular ball del dragó i el grup Harmonia de l'Associació Cultural Romanesa de Manresa i el Bages (ACROM) oferirà una selecció de danses tradicionals del país dels Carpats. Tot seguit, la comunitat originària d'Hondures permetrà als assistents traslladar-se a l'Amèrica Central. La ballada de la popular dansa boliviana El Brincao de Santa Cruz serà l'inici d'un atractiu recorregut pel folklore de l'Amèrica del Sud que inclourà les actuacions d'una murga argentina, d'una comparsa del Paraguai i de la comparsa uruguaiana de Palau-solità i Plegamans Candombe Bantu. Els Gegants del Poble Nou i una ballada de sardanes tancaran l'apartat cultural de l'acte.

Els parlaments de les autoritats i dels representants de l'organització posaran el punt final a la inauguració. A hores d'ara, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d'Esports, Anjo Valentí, així com el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ja han confirmat la seva assistència a l'acte d'obertura de l'edició d'enguany del Mundialet Intercultural.

Un número estable de seleccions participants

Les competicions de les categories sènior masculina, femenina i per a veterans mantenen el mateix número de seleccions participants que en l'edició del 2023. El format dels tres torneigs també serà el mateix que l'estiu passat. Així doncs, el combinat representatiu del Marroc, el campió vigent de la categoria sènior masculina, haurà de superar les prestacions d'onze oponents per revalidar el títol. Els lleons de l'Atles s'enfrontaran a l'Uruguai i Colòmbia, les altres seleccions que configuren el grup A de la primera fase de la competició. La segona agrupació (grup B) aplegarà a Bolívia, l'Equador i el Senegal. El guanyador del grup C el dirimiran Guinea Conakri, Hondures i Xile i, per últim, el del grup D, Argentina, Ghana i Uruguai.

També seran dotze les seleccions que prendran part en la competició per a veterans. Cinc dels combinats que participen en la categoria sènior masculina (Bolívia, Colòmbia, l'Equador, Hondures i Marroc) també tindran representació a la de veterans. Les altres sis seleccions que hi competiran seran les representatives dels Països Baixos, Catalunya, Espanya, Mèxic, Paraguai, Perú i Qatar. En ambdues categories, els dos primers classificats de cadascuna de les quatre agrupacions que configuren la fase de grups accediran als quarts de final.

Pel que fa a la competició sènior femenina, sis combinats lluitaran per assolir el preuat ceptre que, en l'actualitat, ostenta Paraguai. Les destres futbolistes de l'albirroja jugaran contra les formacions d'Hondures i el Marroc a la primera fase (grup A). L'Argentina, campiona el 2002 i finalista l'any passat, és la cap de sèrie d'un grup B que completen Catalunya i l'Equador. Els dos primers classificats de cada grup disputaran les semifinals el dissabte, 27 de juliol.

Luis Alberto Villa, un dels pilars de l'organització del Mundialet Intercultural de Manresa des de fa dues dècades, ha destacat en la roda de premsa de presentació de l'edició d'enguany "el treball i la dedicació desinteressada que ha requerit la cerca i consecució de diversos patrocinadors, així com les millores que s'han introduït al servei de premsa de la competició i en la seva dinamització a través de les xarxes socials". Així mateix, l'expresident del CE Manresa ha revelat que "el canal de Youtube Esport Central s'ha compromès a oferir íntegrament totes les jornades que configuren les competicions sènior masculina, femenina i per a veterans". Per la seva banda, el regidor d'Esports, Anjo Valentí, ha quantificat en "deu mil euros" l'aportació de l'Ajuntament per fer possible l'esdeveniment, "la xifra més alta que s'hi ha aportat des del consistori" en aquestes dues dècades i escaig. No endebades, Mariona Homs, regidora de Drets Socials, considera que "el Mundialet Intercultural interpel·la a persones de moltes de les comunitats que conviuen a Manresa i les convida a participar i a ser protagonistes del batec de la ciutat".

De la recuperació de la versió per a infants i joves a l'exposició retrospectiva

Després d'un parèntesi de quatre anys (període 2020-23), el Mundialet Intercultural de Manresa recupera les competicions adreçades als joves aprenents de futbolista de les categories benjamí, aleví i, si és possible, infantil. A hores d'ara, quan encara es poden formalitzar noves inscripcions, ja hi ha una dotzena d'equips que s'han compromès a participar en el torneig. El format competitiu i el calendari de cadascuna de les categories està pendent de definir. En tot cas, els partits es jugaran al Municipal de Mion-Puigberenguer els dimarts i divendres de juliol, a partir de les 19 hores. La UE la Balconada i el CF Pare Ignasi Puig han posat a disposició de l'ONG Diapo les seves instal·lacions per a pròximes edicions.

Per últim, dissabte, a la part superior de les grades de l'estadi del Congost, s'inaugurarà una exposició retrospectiva que permetrà descobrir la història i l'evolució del Mundialet Intercultural de Manresa des de la seva primera edició, l'any 2004. Tal com ha exposat Verónica Jaramillo, membre de l'organització i presidenta de l'Associació d'Equatorians de Manresa, la mostra inclourà "fotografies emotives, samarretes de les seleccions participants des de l'edició inaugural i trofeus, a més d'un apartat audiovisual". Sens dubte, els membres de l'ONG Diapo malden per tal que l'esdeveniment faci un salt qualitatiu.