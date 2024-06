El Covisa renova Uri i Blasco, sorgits de la base manresana

El Covisa Manresa continua el procés de renovació de la seva columna vertebral de cara a la propera temporada, en què tornarà a jugar a la Segona Divisió B. Aquest divendres ha informat de la renovació d'Oriol Jo, Uri, i d'Oriol Blasco, dos productes del planter.

En els dos casos, serà la seva segona temporada sota les ordres de Paco Cachinero en la plantilla del primer equip després d'haver ascendit del juvenil. Uri és un ala dretà de Manresa mateix i Blasco és el porter que ha acabat la temporada com a titular i resideix a Sant Vicenç de Castellet.

Oriol Blasco, amb els braços oberts, ha acabat de titular / Arxiu/Jordi Biel

Amb aquestes, ja són cinc les renovacions que ha donat a conèixer el Covisa en el decurs de la setmana. Dimarts mateix, després de ser rebuts a l'Ajuntament a causa de la seva esplèndida temporada, es va donar a conèixer la continuïtat de Carles Lavado i de l'internacional marroquí Asís, dos dels puntals que ha tingut l'equip en el decurs de tot l'exercici. L'endemà es va informar de la renovació de Carles Ambròs, un altre dels pals de paller de la plantilla blanc-i-vermella.

S'espera que els èxits aconseguits pel Covisa aquesta temporada, amb el títol de campió del grup 3 de Segona Divisió B, la superació de dues eliminatòries d'ascens i la no consecució de l'objectiu per un sol gol, provoqui una continuïtat del projecte per intentar pujar l'any vinent.