Dues posicions de finalista per a l'Avinent en els estatals d'atletisme

Els estatals d'atletisme que han arrencat aquest divendres a La Nucia ho han fet amb dues posicions de finalista, entre les vuit primeres, per a atletes de l'Avinent Manresa. Al matí, la marxadora de Banyeres del Penedès Griselda Serret ha ocupat la vuitena posició en els 10.000 metres amb marca personal. A la nit, la banyolina Marina Guerrero ha ocupat el vuitè lloc en una final dels 3.000 obstacles que ha proporcionat una plaça olímpica més a l'atletisme espanyol. Entre els participants que havien de competir divendres, no hi ha estat el santfruitosenc, també de l'Avinent, Martí Serra, per una lesió durant la setmana. La cara negativa ha estat l'eliminació de la internacional saballenca Laura Bou en les semifinals dels 400 metres.

En la marxa, Serret ha fet el millor registre de la seva vida, en una cursa molt ràpida. El seu temps de 47.47.59 ha estat a poc més d'un segon de la sisena, la també catalana Mireia Urrutia (L'Hospitalet). La victòria ha estat per a la mataronina Raquel González, que s'ha posat líder europea de l'any amb 44.33.78.

Pel que fa als 3.000 obstacles, Marina Guerrero ha quedat vuitena amb 10.36.62 i ha pagat la rapidesa d'una prova en què la segona classificada, la toledana Irene Sánchez-Escribano (Adidas), ha fet la mínima per als Jocs amb 9.24.47. Ja la tenia la guanyadora, la sevillana del Bilbao Carolina Robles, que l'ha ratificada amb 9.22.19, rècord dels campionats.

La mala notícia ha estat l'eliminació de Laura Bou en les semifinals dels 400 metres. Ha estat quarta de la seva sèrie amb 53.46, a 29 centèsimes de la classificació per temps. Aquest divendres també ha competit la tarragonina de l'Avinent Montserrat Montañés, que no ha pogut passar a la millora en el llançament de martell, en què ha estat tretzena amb 50.88.

De cara a dissabte, les màximes opcions d'accedir a una posició d'honor són per a la manresana del Barça Mònica Clemente en el salt de perxa, amb la quarta millor marca (4.40) i en l'olesana del València Daniela Fernández de Haro, cinquè registre en disc amb 53.67). També competeixen dissabte el discòbol del CA Igualada-Petromiralles Aigua de Rigat Aleix Camats i el santfruitosenc de l'Avinent Jan Díaz en la llargada.