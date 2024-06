Markel Zubizarreta marxa de la federació espanyola: "Tinc una proposta que no puc rebutjar"

La poca regeneració de la Real Federació Espanyola després del Cas Rubiales tenia com a màxim exponent el fitxatge de Markel Zubizarreta com a director esportiu del futbol femení. No obstant això, Zubizarreta marxa. Després de sis mesos en el càrrec ha pres la decisió de marxar i en pocs dies anunciarà el seu futur.

"Aquesta setmana acabarà la meva relació amb la federació. Ha estat una decisió difícil i complexa, ve donada per una proposta del món dels clubs que no puc rebutjar atès el context familiar i a nivell de creixement personal. Quan ha arribat a la meva casa, sent pare de dos fills, ha estat impossible dir que no", ha explicat Zubizarreta en una roda de premsa convocada aquest divendres a Madrid. "Estic content amb aquests mesos que he estat en la federació. Ens han quedat coses per fer, però hem ajudat a generar calma i estabilitat a una cosa que estava regirada", ha afegit.

Falta de llibertat

La decisió de Zubizarreta ha enxampat de sorpresa a molts dins de la federació, malgrat que ja feia mesos que dins de l'entitat se sabia la incomoditat del director esportiu per la falta de llibertat i el poc marge de maniobra. Markel va deixar Barcelona amb la intenció de sortir de la primera línia, després de capitanejar un equip que s'ha convertit en un referent mundial tant dins com fora del camp.

En la Federació, la tasca d'aportar i crear una selecció que s'acosti a la professionalitat era el seu objectiu, tot això comptant amb la bona sintonia de les jugadores, que l'han vist sempre com un gran professional. Ara, sis mesos després, i amb la volta de Patri Guijarro a la convocatòria de Montse Tomé (i la volta de Claudia Pina a ser convocable), Zubizarreta posa punt final a la seva etapa en l'estament federatiu.

La gestió de la selecció

Markel va arribar el 22 de novembre de 2023 a la RFEF, quan les aigües començaven a apaivagar-se després del cas Rubiales i com un gest de la federació cap a les jugadores, ja que nomenaven una persona de la seva sencera confiança (sobretot per a les del Barcelona) per a gestionar la selecció femenina i amb qui es durien a terme les reunions i negociacions de les millores per a l'equip. Tan sols sis mesos després, Markel Zubizarreta ha tancat la seva relació laboral amb l'ens federatiu, a un mes dels Jocs Olímpics.

Els mesos en què Markel ha gestionat la selecció femenina han servit per a establir fonaments necessaris per a la professionalització real del combinat nacional.