El Club Egiba queda tercer en la final de la Lliga Iberdrola

El Club Egiba de Manresa ha estat tercer en la final de la Lliga Iberdrola que s'ha disputat aquest dissabte a la tarda a Lleida. Era complicat retenir el títol assolit l'any passat, i guanyat per primer cop el 2018, a causa de les múltiples lesions que han assolat l'equip. Laia Font només ha participat en un aparell perquè s'està recuperant d'un trencament de menisc, Maria Comallonga no hi ha pogut participar i Lorena Medina no està al cent per cent. Tot i això, les bagenques tornen a pujar al podi

La victòria ha estat per a la Salle Gràcia, amb 189,600 punts, seguit del Xelska balear, amb 185,799 i de l'Egiba, amb 184,434, a menys d'un punt i mig del segon lloc. Ha completat la classificació el Pozuelo, amb 180,268.

Tot i les molèsties, la gironellenca Lorena Medina ha estat segona en la classificació individual, que ha tingut dues components de l'Egiba entre les deu primeres, Júlia Garcia (vuitena) i Ona Sánchez (novena).

Per aparells, la neerlandesa Shadé van Oorschot, que reforçava l'equip, estat segona en salt, Laia Font, tercera en asimètriques i Lorena Medina ha guanyat la barra d'equilibris.