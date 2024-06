El Mundialet Intercultural de Manresa s’inicia amb una inauguració espectacular

Salt qualitatiu. L’acte inaugural de la vintena edició del Mundialet Intercultural de Manresa de futbol va ser el més vistós i sumptuós de la història de la competició ideada per afavorir la coneixença, la convivència i la cohesió social entre les diferents comunitats de nouvinguts establerts a la capital del Bages.

D’un temps ençà, la qualitat competitiva de les diverses categories que configuren el torneig permetia als espectadors gaudir d’un espectacle futbolístic d’un nivell considerable i totes les formacions havien esdevingut un exemple d’esportivitat. En aquest context, possiblement, dotar la competició d’una inauguració modèlica era una de les poques assignatures pendents de l’organització.

Ahir, els membres de l’ONG Diapo van deixar palès que el Mundialet Intercultural també pot excel·lir en la posada de llarg. No endebades, més de 500 persones, entre esportistes i aficionats, es van aplegar a l’estadi del Congost per protagonitzar o gaudir de la desfilada de les seleccions dels divuits països que participen en una o diverses categories de la competició. No hi van faltar representants de cap de les nacions que prenen part en el torneig.

Així doncs, a partir de les 18 hores, al voltant de 335 futbolistes van desfilar en l’acte de presentació d’aquests divuit combinats nacionals, al qual van assistir representants dels consolats argentí, colombià i equatorià de Barcelona.

A continuació, una mostra del folklore tradicional de set nacions d’Àsia, Europa, Àfrica i Amèrica, a més del de Catalunya, va delectar els presents durant 1 hora i 35 minuts. Per tercera edició consecutiva, els membres de la Federació Europea de Joves Xinesos d’Ultramar van representar el ball del dragó al bell mig del terreny de joc. L’actuació del Grup Harmonia de l’Associació Cultural Romanesa de Manresa i el Bages (ACROM) va conduir els espectadors al país dels Càrpats.

Tot seguit, un grup de ballarines de la comunitat hondurenya de la capital del Bages van oferir una lluïda mostra del ritme de ball anomenat punta catracha i un grup de músics i ballarins va transmetre als presents l’alegria intrínseca a les danses de Ghana que s’apleguen sota la denominació jama. El recorregut pel folklore de l’Amèrica del Sud va incloure la descoberta del ball bolivià típic del carnaval El Brincao de Santa Cruz, així com les coloristes actuacions de la murga argentina Flipando en Colores (Barcelona) i de la comparsa de Palau-solità i Plegamans Candombe Bantu (Uruguai). Els Geganters del Poble Nou i el Grup sardanista Les Oliveres de Sant Joan de Vilatorrada van mostrar la riquesa de la cultura popular i tradicional del país. Els parlaments de les autoritats van posar el punt final a una inauguració inoblidable.