Espanya remunta i es trobarà amb Alemanya a quarts de final (4-1)

Espanya va superar Geòrgia per 3 a 1 i es trobarà amb Alemanya als quarts de final de l’Eurocopa, divendres que ve a les 18.00 h, a Stuttgart. Tot i un ensurt inicial, la selecció espanyola va remuntar i va imposar amb solvència la seva superioritat i va superar els vuitens de final amb una golejada i amb la imatge de candidata al títol.

Geòrgia no va enganyar. El seu tècnic Willy Sagnol ja havia dit que, per ells, «ja havien guanyat l’Eurocopa». No hi tenien res a perdre. També hi havia el record de l’1 a 7 de la fase classificatòria. Van sortir amb el plantejament a què han estat fidels durant tot el torneig. Amb un 5-3-2 perfectament dibuixat, amb les tres línies ben a prop i encauades a la seva àrea, confiats que qualsevol esquerda el porter Mamardashvili la taparia.

Ben aviat el partit va quedar convertit en un atac-i-gol d’Espanya, però sense el gol. La possessió fregava el 80 per cent i els xuts i les centrades eren constants però, faltava encertar la rematada final. O sortien desviades, o bé topaven en les cames del mur de georgians que hi havia ficats dins de l’àrea, o bé era el porter del València que les rebutjava.

Geòrgia ho fiava tot a la velocitat i habilitat de Kvaratskhelia i a l’oportunisme de Mikautadze, el màxim golejador de l’Eurocopa. I, com va passar contra Portugal, va ser capaç d’aprofitar la primera aproximació amb un cert perill per avançar-se al marcador, encara que fos gràcies a un gol en pròpia porta de Laporte en voler evitar la rematada del davanter del Nàpols. Era el primer gol que encaixava Espanya en aquesta Eurocopa i, esclar, la primera vegada que es veia amb el marcador en contra.

El partit va continuar amb la mateixa dinàmica. No semblava que els georgians poguessin resistir tanta pressió. Ni Espanya era Portugal, ni una eliminatòria es juga de la mateixa manera que un darrer partit de la fase de grups quan ja s’està classificat en primera posició.

Fabián, Pedri, Laporte, Cucurella i Nico Williams van seguir posant a prova la capacitat de resistència dels georgians, cada vegada més enfonsats i més a prop d’un Mamardashvili desbordat de feina. Rodri va trencar el mur amb un xut des de la frontal de l’àrea. la imatge del gol és un bon resum del partit que s’havia jugat fins llavors, amb la pilota passant entre cames i cames georgianes, prou allunyada del seu porter, mig tapat també per Morata en fora de joc posicional, com perquè a aquesta ja no hi arribés.

La primera part havia acabat amb la sensació que el pas d’Espanya als quarts de final no estava en qüestió. Ni un primer xut de Kvaratskhelia des del mig de camp va fer-ho trontollar. Un xut de falta de Lamine Yamal que Mamardashvili va rebutjar i una centrada posterior seva que Fabián va rematar de prop va posar el 2 a 1 i va tancar el partit. El 4 a 1 només va ser un detall. n