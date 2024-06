La manresana Ona Bonet es penja la medalla de bronze en els estatals d'atletisme

El bronze de la saltadora manresana de l'Avinent Ona Bonet ha estat el més destacat de la representació de la Catalunya central en l'última jornada dels Campionats d'Espanya d'atletisme que acaben aquest diumenge a La Nucia. El seu podi s'afegeix a la plata d'una altra manresana, la saltadora de perxa del Barça Mònica Clemente, com a botí en forma de podis de la Catalunya central en aquest esdeveniment, cabdal per a l'atletisme estatal ja que era l'última oportunitat per assolir mínimes olímpiques per als Jocs de París.

A part de les medalles de Clemente i de Bonet, el certamen s'acaba amb dues quartes posicions més, molt a prop de les medalles, per a l'olesana del València Daniela Fernández de Haro en disc i per a l'igualadí de l'Intec-Zoiti aragonès Eduard Fàbregas. Quatre atletes més han ocupat lloc de finalista, amb el setè lloc de Griselda Serret, de l'Avinent, en els 10.000 marxa i les vuitenes de Marina Guerrero, del club manresà en 3.000 obstacles, de Marc Sánchez, del CA Igualada Petromiralles-Aigua de Rigat en l'alçada i de Jordi Sánchez, navarclí del Barça, en la javelina.

La medalla d'Ona Bonet d'aquest diumenge ha estat la de la determinació. L'atleta manresana arribava amb la millor marca de les participants, excepte la convidada colombiana Jennifer Rodríguez. Després de solventar quatre alçades a la primera, ha fet un nul en 1,78 i llavors han arrencat els problemes. En 1,81 i en 1,83 ha necessitat els tres intents. De tota manera, vistos els resultats de les rivals, hauria arribat el podi de tota manera. Finalment, la flamant campiona de Catalunya, de només 18 anys, ha fet tres errades en 1,85 i ha quedat tercera. L'or ha estat per a Una Stancev, del Cueva de Nerja, i la plata, per a una altra jove, Celia Rifaterra, de 19 anys, de València, amb la mateixa marca, 1.87, millor registre d'aquesta última.

La decepció del dia, per a la representació de l'Avinent Manresa, ha estat l'eliminació de la jove de 19 anys Lerato Pagès en les semifinals dels 100 tanques. Al matí havia causat una gran sensació en les sèries. Ha guanyat la seva amb 13.43, amb marge de millora sobre els 10.15 amb els quals accedia a La Nucia, tercera millor marca estatal. Però en la semifinal de la tarda, ha arrencat malament, ha anat a contrapeu i en la cinquena tanca ha ensopegat. Ha entrat cinquena, sense opcions d'arribar a la final.

Qui sí que ha tocat amb la mà el podi i no l'ha aconseguit ha estat el saltador d'alçada igualadí de l'Intec-Zoiti Eduard Fàbregas, entrenador al Club Atlètic Igualada. Ha aconseguit un millor salt de 2.09 metres i, després del primer nul en 2,12, s'ha deixat els altres dos per al 2,15, però no l'ha superat. David González s'ha endut l'or amb aquesta alçada i han completat el podi Alexis Sastre, del Playas, i Carlos Rojas, de l'Unicaja Jaén, tots dos amb 2,12. En la mateixa final, Marc Sánchez, del CAI, ha estat vuitè, també amb 2,09, però amb més nuls.

El darrer lloc de finalista del dia ha estat per a Jordi Sánchez, vuitè en javelina amb 65,44 metres, la seva millor marca de l'any. Ha guanyat l'internacional Manu Quijera, del Pamplona Atlètic, amb 78.47. En la jornada també ha participat Biel Salas, de l'Avinent, que ha quedat quart de la seva sèrie dels 110 metres tanques amb 14.60.

Mínimes per als Jocs

Els campionats, com en els darrers anys, s'han vist immersos en la polèmica per l'obtenció de marques millors a les que demana World Athletics, la federació internacional, per ser a París. La federació espanyola exigeix el que s'ha anomenat "l'excel·lència" i això provoca que els estatals creïn un estrés suplementari a alguns esportistes que ja haurien de tenir el bitllet segellat.

Una de les que se n'ha sortit en aquesta última jornada ha estat la segoviana Águeda Marqués, que s'ha vist obligada a imposar un ritme frenètic a la final dels 1.500 metres. Darrere d'ella s'ha emportat la banyolina Esther Guerrero, germana de la migfondista de l'Avinent i entrenada pel manresà Joan Lleonart. Finalment, aquesta ha imposat la sev a qualitat i ha guanyat la cursa amb un tempsde 4.02.75 que ha estat rècord dels campionats. Marqués ha entrat darrere, amb 4.03.90, i serà a París.

Una altra que ha hagut de passar pel mateix tràngol ha estat la velocista catalana Jaël Bestué, que també tenia la mínima per als Jocs, però no la que demanava la federació, de 22.80. A més, ella ha tingut durant tots aquests dies dificultats amb el vent, que bufava en contra a la recta de l'estadi Camilo Cano de La Nucia. En la final ha passat el mateix, però ha estat baix, de 0,3 metres per segon, i ha pogut fer un temps de 22.73, set centèsimes per sota de la marca exigida. Als Jocs competirà en la prova individual i també en els 4x100. Segona ha estat la manxega Paula Sevilla, exatleta de l'Avinent, amb 23.03.

De la resta de les proves del dia ha destacat el rècord dels campionats de Quique Llopis en els 110 tanques, amb 13.09, per davant del navarrès Asier Martínez. En els 1.500, ha guanyat el palamosí Adel Mechaal, que ha superat Javier Mirón i Mario García Romo.