Pluja de medalles per al club cerdà Dots i el berguedà Torb en les proves d'alpí en línia de Berga

Berga ha acollit durant tot el cap de setmana les proves dels Campionats d'Espanya de paral·lel i la tercera fase de la Copa d'Espanya d'alpí en línia, que han derivat en grans resultats per als dos clubs de les nostres comarques que hi prenien part. El Club Dots de Puigcerdà ha sumat 19 metalls, amb sis títols, i el Torb, de Castellar de n'Hug, ha pujat sis vegades al calaix, amb tres títols.

Dissabte es van fer les proves de paral·lel a l'avinguda Catalunya. El Torb es va endur les victòries en les dues proves absolutes. En la masculina, triomf per a Oleguer Selga i, en la femenina, va vèncer Marta Borràs. En aquesta, a més, Brugués Grau, del Dots, va ser segona.

De la resta de proves, en U15 femení va guanyar Noa Armengol (Dots). Els cerdans també van guanyar l'U15 masculí amb Albert Porta i van fer doblet amb Gerard Ortega. A més, van fer triplet en màsters, amb Francesc Tuset, Guillem Sayol i Carlos Ortega. Els altres podis van ser un tercer lloc en U11 femení de Jana Fort i un tercer lloc en U13 masculí del seu germà Bernat.

Diumenge han tingut lloc les curses d'eslàlom amb dues victòries del Dots. La primera ha estat en U15 masculí, a càrrec de Gerard Ortega. En la mateixa prova, el seu company Albert Porta ha estat segon. L'altre triomf ha correspost a Guillem Sayol en màsters. En la mateixa cursa ,el seu company Francesc Tuset ha estat tercer i Christian Casanovas, del Torb, s'ha interposat entre els dos i ha estat segon.

Pel que fa al conjunt berguedà, Marta Borràs ha estat segona en la prova absoluta femenina i, en la masculina, segon i tercer llocs per a Oleguer Selga i Pep Borràs. En la banda cerdana, plata per a Noa Armengol en U15 femení i bronzes per a Clara Villuendas (U11), Bernat Fort (U13) i Àlex Aguiló (U17).